CUPCAKE HOUSE
Gerçek çikolatadan frostingi, nefis iç dolgusu ve yumuşacık kekiyle Cupcake House sizi birbirinden lezzetli cupcakelerini denemeye davet ediyor.
Hayalinizdeki konsept şeker hamurlu pastalar, kurabiyeler ve lezzetli cupcakeler için Cupcake House İzmir sizi davet ediyor.
Adres: Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. No: 30/1
(Bostanlı deresi kenarındayız)
Tel: 0539 420 94 96 – 0232 330 47 17
www.cupcakehouse.com.tr
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