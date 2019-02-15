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CUPCAKE HOUSE

By on Şubat 15, 2019

Gerçek çikolatadan frostingi, nefis iç dolgusu ve yumuşacık kekiyle Cupcake House sizi birbirinden lezzetli cupcakelerini denemeye davet ediyor.

Hayalinizdeki konsept şeker hamurlu pastalar, kurabiyeler ve lezzetli cupcakeler için Cupcake House İzmir sizi davet ediyor.

Adres: Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. No: 30/1
(Bostanlı deresi kenarındayız)
Tel: 0539 420 94 96 – 0232 330 47 17
www.cupcakehouse.com.tr

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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