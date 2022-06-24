ANIM BOUTIQUE HOTEL DENİZLİ

DENİZLİ’NİN EN NEZİH BOUTIQUE HOTELİ

ANIM BOUTIQUE HOTEL

Gökhan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin yeni bir yatırımı olan Anım Boutique Hotel; 50 Delux, 6 Junior Suit, 2 Corner Suit, 2 King Suit odası ile hizmete başlamaya hazırlanıyor.

Eğitim, toplantı, özel organizasyonlar için toplantı ve balo salonu bulunan; Fitness & Sauna gibi alanları da içinde barındıran Anım Boutique Hotel ayrıca Murat Bozok ve ekibine emanet olan Loca Rıstorante ile de çok ayrıcalıklı.

Anım Boutiqe Hotel içinde yer alan Loca Rıstorante İtalyan mutfağını Denizli’ye sunarak Stefano Ferrara fırınında pişen özel Napolitan pizzası ve organik ürünlerle hazırlanan en özel yemekleri lezzet severlerle buluşturuyor.

FITNESS

Anım Otel, fitness salonu ile zinde kalmak isteyen misafirlerine diledikleri kadar zaman geçirebilecekleri hijyenik ve konforlu bir spor salonu sunuyor.

SAUNA

Sauna keyfini yaşamak, günün yorgunluğunu atmak için, sizlere özel her gün hazır bulunan saunalarını ziyaret edebilirsiniz.

Adres: Akhan Mahallesi 171. Sokak No:1 Organize Sanayi Bölgesi Yolu Üzeri Pamukkale / DENİZLİ / TÜRKİYE

e-posta: info@animhotel.com.tr

+ (90) 258 297 4040

animhotel.com.tr