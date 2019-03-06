ÇOCUKLARA ÖZEL OYUN CAFE BOSTANLI’DA !

Çocuklara özel Bostanlı’da harika bir mekan! Su Perisi Oyun Cafe; çocuklarınızın hem öğrenerek hem de eğlenerek keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Doğum günleri, özel partiler ve özel günlerinizi kutlayabileceğiniz, kendinizi özel hissedebileceğiniz bu konsep oyun cafe haftanın altı günü hizmet veriyor. Su Perisi oyun cafenin önceliği çocukların ve ebeveynlerin kendi evlerindeki kadar rahat ve keyifli hissedecekleri zaman geçirmeleri.

Belirli zamanlarda yapılan yaratıcı drama ve akıl oyunları atölyeleri ile çocuklarınız emin ellerde kaliteli vakit geçiriyorlar. Yaratıcı dramanın çocuklara Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini geliştirme, dil becerisini geliştirme, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı çözümleme yeteneği, grupla karar verme, empati becerisi geliştirme gibi birçok faydası bulunuyor.

Akıl oyunları ise çoçuklarda akıl yürütme becerisini geliştiriyor, dikkat ve odaklanmalarını arttırıyor, karşılaştırma ayırt etme, parçadan bütüne ve bütünden parçaya ilişkisel düşünme becerilerini destekliyor.

Bu özel atölyelerin dışında haftanın altı günü Su Perisi oyun cafede çocuklarınız, çocuk gelişimi mezunu Bahar öğretmenlerine emanetler. Siz arkadaşlarınızla bir kahve molası verirken çocuklarınız güvenli bir ortamda oyunlarını oynayabilirler.

Adres: 2014 /1 Sokak

No: 7/A Bostanlı

www.superisioyuncafe.com

