Yiyebileceğiniz en lezzetli döner ve Cağ kebap Mavibahçe’de!

25 Mart Oltu Cağ Kebap gerçekten damak tadına önem veren herkesin gelmesi gereken bir yer. Buradaki lezzetli etleri deneyen herkes hayran kalıyor. Porsiyonların büyüklüğü, etlerin kalitesi, çorbaların lezzeti ve bol köpüklü yayık ayranı ile İzmirlilerin lezzet durağı olmuş şık bir mekan. 25 Mart Oltu Cağ Kebap’ın sahibi Necmettin Uçar işletmesini ve ürünlerini şu sözlerle anlatıyor;

“Et pişirmek sanattır. Doğru, dürüst satıcılıksa ayrı bir sanat. Doğru ve dürüst satıcılıktan kastım ise çok önemlidir. Çünkü günümüzde ne olduğu belli olmayan, donuk etler satan satıcılar çoğalmış vaziyette. Ben bu işi sonradan öğrenenlerden değilim, bu işin içine doğdum.

Çağ kebabı için kullandığımız süt kuzuları özenle seçiyoruz ve çok ince detaylarıyla bütün sinirlerini alarak marine ediyoruz. Günlük marinelenen et asla ertesi gün takılmaz. Yani özetle bizdeki bütün etler aynı gün işlenir ve aynı gün tüketilir. Donuk et asla kullanılmaz.

Dönerlerimizi yaparken bütün dana alınıp birgün dinlendirildikten sonra sinirleri ve kötü yağları alınıp işlenir. Bütün danadan kıyma çekilip, bir saatten fazla yoğurulup, bir gece soğuk havada dinlendirilip, ertesi gün şişe takılır. İskender ve döner olarak siz değerli misafirlere sunulur.

Cağ dönerimiz de normal dönerimiz de meşe odun ateşinde pişirilir.

Önem verdiğimiz bir diğer konu ise hijyendir. Bütün personel ekibimiz hijyen konusunda son derece dikkatlidir. Ailecek ya da sevdiklerinizle Mavibahçe Alışveriş Merkezi’nde bulunan restoranımıza gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz.”

Adresler:

Kazım Dirik Mah. 372 Sk. No:95/A (Forum Bornova karşısı) Bornova

Tel: 0(232) 343 35 25

Aziz Nesin Bulv. Mavişehir Mah. Mavibahçe AVM – B Blok Kat:3 No:306

Tel: 0(232) 503 57 76