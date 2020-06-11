Yüksek enerjili doğal taşlarla göz kamaştırın! ODIN CRYSTALS

Instagram: @odincrystals Doğal taşlardan yapılmış takıları işlem görmeden en doğal halleri ile yüksek kalitedeki taşlarla hazırlayan Odin Crystals, çalışma şekillerini ve ürünlerini şu sözlerle aktarıyor;

“Odin Crystals kendim için işlem görmemiş ve yüksek enerjili kaliteli yarı değerli taş dediğimiz doğal taş kolye arayışımdan doğdu. Piyasada çok fazla insan eliyle yapaylaştırılmış ve birbirinin aynısı seri üretim ürünler vardı. Ayrıca metafizik etkiler için ham ya da az işlenmiş kristal kullanmak çok önemlidir. Yani taşın enerjisini veya etkilerini hissetmek istiyorsak, kristaller kendi doğal yapılarında olmalıdır. Mesela tüm kuvars kristalleri doğal olarak altı yüzeyli sivri bir forma sahiptir. 7 veya 5 yüzeyli görmezsiniz. Bu özel enerji ve geometriyi topraktan çıktığı gibi 925 ayar gümüş ile boyunlara taşıyorum. Parlatma işlemi ya da şekil verilmiş kristal/ yarı değerli taşlarımız da var ancak genellikle ham taş kullanıyorum.

Taşlarımız dünyanın her yerinden geliyor ve binlerce milyonlarca yılda oluşan, topraktan çıkarılan taşlar. Örneğin sitrin Kongo’dan, dioptaz Kazakistan’dan geliyor

Doğaltaşcıların taşları her derde deva gibi tanıtmasına karşı bir duruş sergiliyoruz, bunu desteklemiyoruz. Ama taşlar çok özel enerjili ve çok faydalı, bunu da kabul ediyoruz. Biz A kalite taşlardan genellikle birer adetlik üretilen özel tasarımlar satıyoruz, satın alan kişi kolyesini bir başkasında görmüyor. İsteyen müşterilerimiz de uzman ellerde crystal healing yöntemi ile şifa aracına çevirebilir diyoruz” 😊 Tasarımları detaylı incelemek için Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz. @odincrystals Ayrıca bu link üzerinden sipariş verebilirsiniz; shopier.com/OdinCrystals