TOZ VINTAGE ile GEÇMİŞ ve ŞİMDİ BİR ARADA

Ne antika denebilecek kadar eski ne de günümüzün güncel modasını takip edenlerle aynı… “Vintage” dediğimizde aslında daha çok dönem ruhu taşımak geliyor akla. Yaşanmış, zamanında çok popüler olmuş ve günümüzde eskiye olan özlemin dile getirilmesi modadaki karşılığı demek genellikle. Bir çeşit içinde bulunulan zamanda eskiyi yaşamak ve yaşatmak, en çok da giyim ve aksesuarlarla…



Biz bu konseptimizle 21. Yüzyıla biraz 1970’ler ve ağırlıklı olarak 80 ve 90’ların ruhunu taşıyoruz. Ürünlerimize ilgisi olan kesime baktığımızda da en çok aslında bu yılları hiç yaşamamış, sadece izlemiş veya dinlemiş insanlar olduğunu gördük. Bu da yola çıkışımızdaki amacımızı çok farklı bir yöne taşımamıza yardımcı oldu. Biz o yılların modasını özleyenlere tekrar yaşatmayı düşünürken bunun yanında bir de şimdilerde sıfırdan o günleri bu zamana taşıyan bir kitle ile tanıştık, çok da memnun olduk.

Her birini özenle seçtiğimiz bu “geçmiş ve şimdi”yi bir arada taşıyan ürünlerimiz bizim için çok değerli ve sizler için de öyle olduğunu biliyoruz artık.

Instagram: tozvintageofficial

shopier.com/tozvintageofficial