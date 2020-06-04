Toprak ne verdiyse… Dionesse Natural

Dionesse Natural markasının sahibi Esra Karakayiş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Asıl memleketi Uşak Karahallı. Uşak ilinin meşhur tarhanası ile 40 yaşında ticarete atılmış Esra Karakayiş. Yunan mitolojisinde toprak ve bereket tanrısı olarak bilinen Dione’un Anadolu topraklarına bereketine olan aşkı ile organik ve doğal ürünler işine girdi ve Dionesse markasını yarattı. Instagram sayfalarını takip etmenizi ve web sitelerini ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Instagram; @dionessenatural



Markalarını ve çalışmalarını kendilerinden dinledik;

“Toprak ne verdiyse… diye başlayan bir yolculuk. Uzunca bir süre elim, ayağım toprağa temas edemeyince bendeki bu hasretin bir neticesi olarak doğdu Dionesse. Doğallık ve toprak aşkımızdan ortaya çıktı bu hikaye.

Dione; mitolojide Toprak Tanrısı olarak bilinir. Afrodit’in annesidir. Ve Dione’nin en sevdiği topraklardır Anadolu toprakları. Dione özenle sevgiyle, aşkla sahip çıkar efsanelerde bu topraklara. Ve Bu toprakların Bereket Tanrısı diye anılır.



Topraktan mahrum kalmanın ruhda ve bedende meydana getirdiği olumsuzlukları yok etmek, teninize, damağınıza topraktan aldıklarımızı kirletmeden sunmak istiyoruz. Çünkü; toprak ne verdiyse biz hep faydasını gördük, ondan kopunca yine sıkıntıya düşen biz olduk… Toprağa sadık kalınca, doğanın ne bereketli olduğunu biliyoruz. Ve çocuklarımız için iyi bir dünya, verimli topraklar bırakalım diye toprağa emek vermemiz gerektiğininde farkındayız.



Yolculuğumuza Uşak ve Malatya’lı olmamız hasebiyle kendi yöremizin en güzel ürünleri ile başladık. Sonra insan ve hayatın bütünlüğüne odaklanıp insan için en temiz, en değerli, en doğal ve en lezzetli olanı yetiştirmeye üretmeye başladık.



En güzel bahçelerin meyvelerini, en temiz köy ürünlerini, en doğal sabunu, doğanın sunduğu çiçekleri, tohumları ve bunların yağlarını sizlere sunmaya adadık tüm zamanımızı. Kraft paketlerde, doğayı kirletmeyen ve %100 geri dönüşümlü ambalajlarda, koruyucu ve kimyasal kullanmadan tüm ürünlerimizi en şık, en sade paketlerle hazırlamak için çaba gösterdik



Aydın Bozdoğan dağ incirleri, dağ cevizleri, dağ çiçeklerinden çiçek balı; Ege’nin en güzel zeytinliklerinden en değerli yağlar, Malatya’nın güzel bahçelerinden kayısı ve dutlar, Adıyaman’dan üzüm, Uşak Karahallı’dan ev yapımı benzersiz tarhana, Dalyan nar bahçelerinden, odun ateşinde yapılmış nar ekşisi… Kazdağları ve Sakarya civarının en değerli çiçek ve bitki tohumlarından elde edilen yağlarla yaptığımız sabunlar, içeriğinde hiçbir kimyasal barındırmayan kök hücre ve 24 ayar altınla zenginleştirilmiş doğal kozmetik ürünleri… Analizleri yapılmış çok kıymetli aromaterapi yağları ile doğallığın markası olduk.

Bu tohumlar ve çiçekler portakal bahçelerinden, dağların yamaçlarından, yeşil otlaklardan ve temiz göletlerden toplanmaktadır. Ve Yalova’da bulunan sabun imalathanemizde renkleri, kokuları ve cildinizde bıraktığı keyifli dokunuşu ile Dionesse sabunları %100 el yapımı olarak üretilmektedir.



El yapımı sabunlarımızın yapımında doğal meyvelerden elde edilen gliserin yüksek oranda bulunmaktadır. Gliserin havadaki nemi cildinize hapsetmenize yardımcı olan bir maddedir. Dionesse Sabunlarının piyasada bulunan ve gliserin içermeyen sabunlardan ilk ve en önemli farkı budur. Fabrikasyon ve yanlış hammadde ile yapılan çoğu sabun adı doğal olsa bile cildinizi kuru bırakan, tahriş eden ve büyük bir kısmı itibarı ile tencere ve tabaklarınızı yıkadığınız deterjanla eş değerdedir.

Dionesse olarak sadece doğal yollardan bitkilerin tohumlarından, çekirdeklerinden, meyvelerinden soğuk sıkım yöntemi ile üretilmiş sabit yağları ve bitkilerin yaprak, kabuk, çiçek, kök gibi kısımlarından buhar distilasyonu ile elde edilmiş uçucu yağları kullanmaya gayret ediyoruz. Kullandığımız bitkisel ekstraktlar doğal yöntemlerle elde edilmektedir. Üretim aşamalarında zararlı kimyasallar kullanmamak için elimizden geleni yapıyoruz.



Yağları elde ettiğimiz çiçek ve tohumları ev hanımlarına destek olmak amacı ile civar köylerin kadınlarına toplatıyoruz. Aromaterapi konusunda kendini doğaya adamış bilim kadınları ile çalışıyoruz. Doğal kozmetik ürünleri için uluslararası destekler analizler ve formüller araştırıp ürettiriyoruz ve sonuç olarak size en iyi olanı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikli hedefimiz şuan bulunduğumuz tüm e-ticaret kanalları ve yeni yeni başlattığımız A-plus satış noktalarından ve kendi ulaşım kanallarımızdan doğanın ve doğalın en güzel olanını sizlerle buluşturmak.

Ürünleri detaylı incelemek ve sipariş için;

Instagram – @dionessenatural

www.dionesse.com