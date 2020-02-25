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TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ VE DJ’LİK KURSU

By on Şubat 25, 2020

Ilgaz Bulut tarafından İzmir’de düzenlenen, Türkiye’nin önemli müzik adamlarının ve sanatçılarının da destek verdiği Elektronik Müzik Prodüksiyonu -Temel Müzik Eğitimi & Dj’lik Kursu 2. Yılında!
Detaylı bilgi için: 0535 614 86 37

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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