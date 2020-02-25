TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ VE DJ’LİK KURSU

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ VE DJ’LİK KURSUBy Mavişehir Dergisi on Şubat 25, 2020@MavisehirDergi
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Ilgaz Bulut tarafından İzmir’de düzenlenen, Türkiye’nin önemli müzik adamlarının ve sanatçılarının da destek verdiği Elektronik Müzik Prodüksiyonu -Temel Müzik Eğitimi & Dj’lik Kursu 2. Yılında!
Detaylı bilgi için: 0535 614 86 37
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