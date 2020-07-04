STATÜ İLE TANIŞIN!

Yelpazenin yüzyıllara dayanan kültürel yolculuğunu modern yorumlarla buluşturan Statü, özel tasarımlara sahip ürünlerini beğeniye sunuyor. Instagram: @statuhandfans

İlhamını doğadan alan tasarımlara sahip yelpazeler hazırlayan Statü, zengin bir geçmişe sahip olan yelpazeyi güncel bir dokunuşla bugüne taşıyor. Türkiye’nin ilk ve tek tasarım yelpaze markası olan Statü, Özel olarak üretilmiş dokuz farklı tasarımdan oluşan ilk koleksiyonunu 2020 yılı başında satışa sunmaya başladı.

Statü yelpazeleri, çantada zarar görmesini engelleyen sarı kılıfı, kitap ayracı olarak kullanılması düşünülen “Yelpaze Dili Kartı” ve orijinal bir hediye niteliği taşıması sebebiyle hediye kutusu ile birlikte satışa sunulmaktadır. Yelpazenin gizemli tarihinin derinliklerinde kalmış bu dil, güncel bir yorumla yelpaze severlere sunuluyor. Yelpaze dilinin altı farklı anlamının sunulduğu bu kartların dikey tasarlanmasının sebebi ise başucumuzun vazgeçilmezleri kitaplarımız için ayraç görevi görmeleri.

Markanın serüveni elektronik müzik sahnesinin en önemli festivallerinden birinde başlıyor. Barcelona’da sıcak havanın etkisini gösterdiği bu festivalde müzik severlerin ihtiyacı haline gelen yelpaze, markanın kuruluş hikâyesine şekil veriyor. Statü, yelpazelere stil sahibi yorumlar kazandırarak, moda ve müzik dünyası arasında bir harmoni oluşturuyor. İlk koleksiyonda yer alan tasarımlarda festival kültürünü yansıtan ve farklı stillere hitap eden yelpazeler yer alıyor. Ayın evrelerini resmeden tasarımlardan, kabile yaşantısından ilham alarak kuş tüyü motifleri ile süslenmiş tasarımlara kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuluyor.

Statü yelpazeler özel olarak tasarlanmış kutusu, yelpaze dili kartı ve kılıfı ile birlikte 119,90 TL’ye shopier.com/statu adresi üzerinden satışa sunuluyor. Instagram sayfalarından da detaylı bilgi ve modellere ulaşabilirsiniz. Instagram: @statuhandfans