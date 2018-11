SEVDİKLERİNİZ BİZE EMANET!

Alanında lider olan MedikalKalp Danışmanlık, güveni kendine ilke edinerek, yolunda emin adımlarla ilerliyor. Danışanlarına en iyi ve güvenilir elemanları sunmak için büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyorlar.

MedikalKalp Danışmanlık, ihtiyaçlarınızın karşılanıp desteklenmesi için en üst düzey hasta bakıcı, yaşlı bakıcısı, bebek ve çocuk bakıcısından oluşan geniş bir veri tabanına sahip. Bireysel tüm ihtiyaçlara göre hazırlanmış, hızlı ve doğru bir hizmet sunuyorlar. MedikalKalp Danışmanlığın başarısının ardında yatan en büyük sırrı ise tüm bakıcı adayları ile yüz yüze görüşüp, onları çok yakından tanımaya çalışıyor olması. Böylece bakıcının ve ailenin mükemmel bir uyum sağlama olasılığı son derece yüksek oluyor. Personel ile hizmet alacak işveren karşılıklı görüşmeler ile tanıştırılıp, ailenin tüm hakları sözleşmelerle güvence altına alınıyor. Ayrıca aile ile tanıştırılan her bakıcı adayının niteliklerini ve kişiliğini daha iyi anlatabilmek için önceden tutulmuş görüşme notları aile ile paylaşılıyor ve görüşme sırasında sorulacak soruların seçilmesinde yardımcı olunuyor. Bu sayede doğru sonuca daha hızlı ulaşılmış olunuyor.

Sağlamış olduğu desteği güvenilirlik, sevgi ve merhamet gibi insani değerleri ön planda tutarak vermeyi amaç edinen MedakalKalp; sizin de yaşamınızda güvenili bir yardımcı olmak için her zaman hazır.

İnsana verilmesi gereken önemi ve hak ettiği değeri, ilk karşılamadan itibaren güler yüzle sunuyorlar.

MedikalKalp Danışmanlığın kurucusu Ebru Alphan, verdikleri hizmeti şu sözlerle aktarıyor;

MedikalKalp, kalbe dokunmayı hedef edinmiş samimi ve empati yeteneği yüksek bir kurum. Profesyonel bakış açımızın yanısıra, insan olduğumuzu, yüksek bir vicdani sorumluluğa sahip olduğumuzu asla gözardı etmeden devam ediyoruz yolumuza. Evet çok şey öğreniyoruz hayata dair, daha çok uzun yolumuz var, biliyoruz. Kurumsal kimliğimizden taviz vermeden, özverili, saygın, bilinçli bir hizmet anlayışına sahibiz. Kuruluş amacımıza sadık kalarak en güvenilir olmayı hedef edindik. Başaracağımıza da inancım sonsuz.

Bu inançla büyüyüp kocaman bir aile olduk.

Kimin kalbine dokunduğumuzu hissetsem, ne zaman minnet duygusuyla geri dönüş alsam, hiçbir maddi servetin yaratamayacağı mutluluk hakim olur içime. “ İyi ki varsın” diyen birinin verdiği gururu her an koruyucu bir melek gibi taşırım omuzlarımda. İyi ki başladım bu işe, iyi ki her türlü zorluğa göğüs gerip, yılmadan amaç edindiğim doğrularımın peşinden koştum. İnsanların beklentilerine cevap verebilmek, samimiyetle yardım eli uzatmak, yeni dostluklar kurmak, hayır duası almak ve aynı samimiyetle karşılık görüyor olmak onur verici. Hayatımıza giren her yeni insan, beklentileri karşılandıktan sonra bile bizlerlerle olan iletişimini kopartmıyorsa, inandığımız değerlere sırtımızı sağlam yaslamışız, doğru frekansta kalmış, ucundan da olsa yüreğine dokunmuşuz demektir.

Yaşamında güven duyabileceği bir yardımcıya ihtiyacı olan herkesi tanışmak için bekliyoruz.

HİZMETLERİMİZ

Evde bakıcı hizmeti,

Yaşlı bakıcı hizmeti,

Engelli hasta bakıcı hizmeti,

Bebek ve çocuk bakımı hizmeti,

Özel Hemşirelik hizmeti,

Refakatçi hizmeti,

Felçli hasta Bakıcısı,

Yatağa bağımlı Hasta Bakıcısı,

Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) Hasta Bakıcısı,

Parkinson Hasta Bakıcısı,

Alzheimer Hasta Bakıcısı,

Demans Hasta Bakıcısı,

Ms Hasta Bakıcısı,

Terminal Dönem Hasta Bakıcısı,

Yatılı bakıcı

