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ŞEFFAF KONSEPT evlerde fark yaratıyor

By on Haziran 6, 2020

Özel şeffaf bir reçineden üretilen farklı figür ve renklerdeki dekoratif objeler, evlerinize alışılmışın dışında bir şıklık sunuyor.

Görüntüsü ve dokusu cama çok yakın olan fakat cam kadar hassas ve kırılgan olmayan bu ürünlerin tamamı son derece titiz bir el işçiliği ile hazırlanıyor. İzmir’li bir marka olan Şeffaf Konsept hakkında detaylı bilgi ve ürünleri sipariş vermek için Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz.

Instagram: @seffafkonsept

www.shopier.com/seffafkonsept

Instagram: @seffafkonsept

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