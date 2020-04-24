Sağlıklı ezmenin lezzet bulmuş hali; MıstıkFıstık

2016 yılında İzmir’de kurulan MıstıkFıstık markası damak zevkine düşkün olanlara hitap ediyor.

Kısa sürede büyük başarılar sağlayan MıstıkFıstık, günümüzde Türkiye’nin en uzak noktasına kadar kargo ile ürünlerini ulaştırmakta, Türkiye’nin 14 ilinde 100’ün üzerinde satış noktasında ürünlerini müşterileri ile buluşturmaktadır.

Özellikle vegan fıstık ve badem ezmelerini mutlaka denemelisiniz.

Keçiboynuzlu ve Chialı Fıstık Ezmesi, Portakallı Yer Fıstığı Ezmesi, Limonlu Yer Fıstığı Ezmesi gibi farklı lezzetleri de bulunduran MıstıkFıstığın web sitesinde daha birçok ürünü bulabilirsiniz.

Aynı zamanda kahve çeşitleri, vegan ürünler ve bitkisel yağlar ile de geniş bir ürün yelpazeleri bulunuyor.

www.mistikfistik.com

Instagram: @mistikfistikezmesi

MıstıkFıstık; profesyonel bakış açısı ve sağlıklı ürünler ile hedefe ulaşmak isteyen herkesin güveni, kurumsallığı ve samimiyeti göreceği yenilikçi bir kuruluş olarak yoluna devam etmektedir.