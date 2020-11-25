İsminizin baş harfleri ile size özel çantalar tasarlayan Première lettre markasının kurucusu Ezgi Tosun, çalışmalarını Mavişehir Dergisi okurları için anlattı…

Merhaba, ben Ezgi Tosun uzun zamandır organizasyonun farklı bölümlerinde çalışarak bu alanda kendimi oldukça geliştirme fırsatı buldum ve iki yıl önce genç girişimci olarak kendi şirketimi kurdum. Bonèveil markası adı altında tasarımlarımızı insanların beğenisine sunmaya başladık. Markamın içeriğinden kısaca bahsedecek olursam; çoğunlukla düğün, nişan, event ve baby shower gibi partilerin vazgeçilmez aksesuar ve dekorasyon çalışmalarını tasarlayıp üretimini yapıyoruz, biliyorsunuz sektor bu alanda oldukça renkli. Bunun yanında farklı ortamlarda da çalışma fırsatı bulduk. Örneğin, sanatçıların klipleri için dekor ve aksesuar çalışmaları yaptık, yapıyoruz. Yine yakın zamanda çevremdeki insanların talepleri doğrultusunda çanta üretimi yapmaya başladım. Başlarda beş-altı adet üretirken sonra fark ettim ki çanta ihtiyaç bakımından çok önemli.

Şıklığı ortaya koyarak başladığım çalışmalar sonrasında fonksiyonel bazlı tercih edildi. Ben de neden tüm istekler bir arada karşılanmasın ki diye düşünerek şık, oldukça fonksiyonel ve adınızın baş harfini işleyerek kişiye özel tasarım olarak üretmeye karar verdim. Ucunu gelişime açık bırakmak gerek çünkü ihtiyaçlar insanlar kadar çeşitli… Çantaların şu anki durumu tamamen insanların ihtiyaçları doğrultusunda şekilleniyor… Clutch çantaların boyu büyütülerek tasarladığımız leptop kılıfından tutun da, bebek anneleri için ağzı bez torbalar, ve kadife minik cüzdanlar üretiyor olduk. Tasarımlarımızı incelemek ve satın almak için Instagram sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Instagram: @premiere.lettre

Première lettre, baş harfinizle size özel…