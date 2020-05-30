PARODIA ile evlere doğal ve modern dokunuş

Evinizde hasır ve doğal objelere yer vermeyi sevenlerdenseniz bu markaya bayılacaksınız! PARODIA seçmekte zorlanacağınız birçok doğal ve modern ürünü sizin için satışa sunuyor. Hasır saksılar, sepetler, fenerler, çantalar, dekoratif objeler… hepsi gerçekten şıklıkta birbiriyle yarışıyor. Instagram sayfalarını ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Instagram; @par0dia

Parodia markasını kendilerinden şu sözlerle dinledik; “Doğal malzemelerden el emeği ile yapılmış ithal ürünler ve kendi el emeğim olan ürünlerin yer aldığı bir ev dekorasyon sayfası işletiyorum. Şimdilik sadece Instagram üzerinden satış yapıyorum ama ileride e-ticaret ve butik bir dükkan ile yoluma devam etmeyi hedefliyorum. Ürünlerimin hepsi modern çizgi ile doğallığı birleştiren ve yüksek kalitede olan ürünler. En büyük motivasyon kaynağım ise, ürünlerimi satın alanların memnuniyetleri oluyor.”