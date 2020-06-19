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Organik ve zararsız cilt bakım ürünleri; Tantishé

By on Haziran 19, 2020

Hayatınızı değiştirecek kozmetiklerle tanışın!

Tantishé tümüyle organik ve doğal bileşenleriyle hayalini kurduğunuz zararsız ve etkili kozmetik ürünlerini sunuyor. Güneş kremleri, doğal sabunlar, el yapımı kremler, maskeler, balsamlar ve cilt bakım yağlarını detaylı incelemek için sayfalarını takip edebilirsiniz.
Instagram: @tantishe_cosmetics

Instagram: @tantishe_cosmetics

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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