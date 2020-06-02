Organik, ilaçsız ve şekersiz çiçek balı; Yarıkdağ Arıcılık

Sağlıklı yaşama daha fazla önem vermeye başladığımız şu günlerde sizleri harika bir marka ile tanıştırmak istiyoruz; Yarıkdağ Arıcılık. Tamamen organik, ilaç ve şeker içermeyen, tadına baktığınızda hayran kalacağınız çiçek balını mutlaka deneyin. Instagram sayfalarını takip etmenizi ve ürünlerini sipariş etmenizi tavsiye ederiz. Instagram: @yarikdagaricilik

Markalarını ve çalışmalarını Mavişehir Dergisi için anlattılar;

Sipariş için Instagram; @yarikdagaricilik

“Markamızın hikayesi Datça’ya dayanıyor. Adını da köyümüzdeki bir dağdan alıyor. Beş nesillik arıcılık aile geleneklerimiz ile kendi hayat görüşümüzü birleştirip sizlere doğal ürünler sunmak istedik. Nif Dağı’nın eteklerindeki arılığımızdan elde ettiğimiz; lezzeti ve şifası konusunda çok iddialı olduğumuz çiçek balımız; kekik, püren, sandal, bozot gibi 5. ve 6. grup olarak bilinen en kaliteli çiçeklerden oluşuyor. Tamamen organik, ilaçsız ve şekersiz olan balımızı hiçbir ısıl işlem uygulamadan ham bal olarak kavanozluyoruz.

Poleni günlük takviye edici ilaçlar yerine kullanmanın çok daha faydalı olduğuna dair araştırmalar var. Propolis ise kanser tedavisinde dahi kullanılan bir ürün. Yani polen ve propolis bağışıklık sistemini güçlendirmede bir numaralı gıdalar aslında. Bunlar haricinde Datça kekik balı, petek bal, Datça bademi ve kendi yaptığımız apikremimiz de ürünlerimiz arasında. Temiz üretim, temiz gıda ve yerel tüketim görüşleriyle hareket ediyoruz. Biz hayat felsefesi olarak keşfetmeyi, anılar biriktirmeyi, üretmeyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi çok seviyoruz. Şimdi hayalerimizi gerçekleştirip tüm bunları sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Sağlıklı ve organik bir bal yemek istiyorsanız Instagram sayfamızdan bize mesaj atabilirsiniz. İzmir içi satışlarımızı elden teslim ediyoruz.”

Instagram: @yarikdagaricilik