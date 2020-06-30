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Nem kaybı ve kırışıklıklara bitkisel çözüm; SQUASENSE SERUM

By on Haziran 30, 2020

SQUASENSE Serum cildinize doğal bir nem sunuyor. Yaş ilerledikçe oluşan nem kaybı ve kırışıklıklara tamamen bitkisel bir çözüm arıyorsanız bu serumu çok seveceksiniz. SQUASENSE ilk kullanımdan itibaren oksijen tutma kapasitesi sayesinde cildin altında da çalışmaya devam ediyor. 🌱 Sivilce, leke, yanık izlerini azaltıcı, sedef ve egzamayı rahatlatıcı etkisi bulunuyor. Bu ödüllü ürünü daha yakından tanımak için sayfalarını takip edebilirsiniz. Instagram: @squasense

Instagram: @squasense
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