Modern kandil tasarımları; The Fuoco Design

Hem nostaljik hem modern… Farklı renk ve tasarımlardaki bu kandilleri çok beğeneceksiniz.

“Geçmişin izlerini günümüz tasarım çizgisine adapte eden ürünlerimizle çıktığımız bu yolculuğumuzda, tamamı el yapımı olan ürünleri bir araya getirerek, el emeği göz nuru bakış açısı ile hareket ediyoruz. Çeşitli renk seçenekleriyle bulunduğu ortamda farklılık yaratarak şık dokunuşlar elde edilmesini sağlıyoruz. Doğadan gelen ham maddeler, üfleme cam yöntemi ile üretilmiş aydınlatmalar ve doğal mermerlerden hazırlanmış dekoratif ürünler sadece tasarımları ile değil ayrıca kullanım özellikleriyle de yaşam alanlarımıza renk katmamızı sağlıyor.”



Geleneksel ürünlere modern tasarımlar katarak bulunduğunuz alanın atmosferini tamamen değiştirecek küçük dokunuşlar elde etmek için The Fuoco Design markasını Instagram sayfalarından takip edebilirsiniz.

Instagram: @thefuocodesign