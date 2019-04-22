MAVİŞEHİR’DE LÜKS BİR YAŞAM; PORTMARİN RESİDENCE

20 yıldır inşaat sektörünün içinde olan Katal İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Erdem, Katal İnşaat’ı ve Portmarin Residence projesini Mavişehir Dergisi okurları için anlattı.

Katal İnşaat; ilk 6 yılını yönetim kurulu başkanı Mustafa Erdem’in ismini taşıyarak sürdürdüğü; sonrasında bünyesine grup şirketleri de dahil ederek yoluna devam etmeye başlayan 34 yıllık bir kuruluş…

Şu an binalarındaki kazıkları, dairelerindeki taşınmaz mobilyaları ve farklı projeleri Katal İnşaat’ın kendi bünyesinde bulunan grup şirketlerle yürüten önemli bir marka konumunda…



DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

Şu anda yürütülen projeler arasında Aypark Residence, Double Diamond Residence ve Katal İnşaat’ın son projesi; Portmarin Residence bulunuyor. Portmarin Residence lüks konut projesi olarak Türkiye’de ilk üçü zorlayacak bir proje, bu nedenle Katal İnşaat’ın en özel projesi olarak yerini aldı. Mavişehir’de denize sıfır oluşu, evlerin metrekareleri, bütün odaların denizi görüyor oluşu, güvenliği, peyzaj alanları ve balkonların genişliği açısından tamamen benzersiz bir proje.

DENİZ MANZARALI GENİŞ BALKONLAR

Portmarin Residence balkonları, projenin en çok konuşulan bölümü. 4+1 evlerde 33 m2, 3+1 dairelerde ise 39 m2 deniz manzaralı balkonlar bulunuyor. Dikdörtgen yapısı balkonları son derece kullanışlı kılıyor. Satın alacak kişiler deniz manzarasının keyfini doya doya yaşayacaklar… Bina 29 katlı ve balkonlarda güvenlik konusuna çok önem verildi, balkon camlarının yüksekliği 1.50 cm civarında ve normal standart ölçülerin çok çok üzerinde.

BİNA ZEMİNİ

Binanın zemininde 67 metreye ulaşan baret sistemi kazıklar bulunuyor, bu kazık sistemi biraz farklı;

80cm x 280cm ebatlarında, büyük kazıkların zemini 70 metre oyulup içine beton dökülerek oluşturulan bir sistem. Arazinin içinde bu kazıklardan tam 93 tane var. Bu kazıkların her birinde 165 m3 beton kullanılarak binanın çevresindeki deniz suyu ve parazitlerle ilişkisinin kesilmesi için de arsanın çevresinde 35 metre aşağıya kadar perde duvarlar çakıldı. Temel kazıldığında bir damla bile su yoktu. Sanki kuru bir zeminde çalışıyormuş gibi çalışıldı. Ayrıca bununla da yetinmeyip tekrar bir izalasyon daha yapıldı…

Temel betonunda C55 çelik curuf takviyeli beton kullanıldı. İzmir’de bunu ilk kullanan firma Katal İnşaat oldu. Normal binada da beton kalitesi C50 beton. C50 beton da İzmir’de sayılı projelerde kullanılır…

DEPREME DAYANIKLI

Binanın depreme karşı simülasyon testleri yapıldı ve 7.5 şiddetindeki bir depremde bile binada tek bir çatlak oluşmadı.

AİLE YAŞANTISINA UYGUN BİR PROJE

Projenin konsepti aile yaşantısına uygun olması açısından 3+1 ve 4+1 daireler üzerine kurgulandı, 1+1 ve 2+1 daireler projeye dahil edilmedi. Proje tamamen elit bir kesime hitap ediyor ve ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmelerini hedefliyor.

Kadınların en çok vakit geçirdiği alan olan mutfak, projenin çok beğenilen bir detayı oldu çünkü bütün evlerin mutfakları deniz manzaralı ve genelde hepsi çok geniş. 3+1 dairelerde 16,5 m2, 4+1 dairelerde

18 m2 mutfak alanı bulunuyor.

PROJE ÖZELLİKLERİ

225 m2 4+1 ve 205 m2 3+1 dairelerden oluşan Portmarin projesi girişteki güvenliği, resepsiyonu, kapıdaki valesi, 7/24 hizmet verecek görevlileri ve açık yüzme havuzu ile tam bir rezidans projesi. En büyük artısı ise binanın Katal İnşaat tarafından yönetilecek olması…

Bu yüzden aidat fiyatları böyle bir projeye göre oldukça düşük olacak. Her şeyi en ince ayrıntılarıyla düşünülmüş projenin kalitesine gerçekten çok güveniliyor.

VİLALAR

Projenin içinde 5 adet denize sıfır villa mevcut. 500 m2 brüt alanlardan oluşuyorlar. Villaların dış cepheleri tamamlandı ancak iç dekorasyonunu satın alacak kişinin zevki doğrulsunda Katal İnşaat’ın mimarları eşliğinde hazırlayıp teslim etmek isteniyor.

TESLİM TARİHİ

Projedeki dairelerin anahtarları Haziran sonunda teslim edilmeye başlanıyor. Daireler şu anda yüzde doksan tamamlanmış durumda ama daireler satılmadan içleri tamamlanmıyor. Bunun sebebi; kapı, parke gibi detayların satın alacak kişinin zevkine göre Katal İnşaat’ın mobilya birimi tarafından isteğe göre yapılacak olması. Özellikle mutfağın tarzı, kadınlar için son derece önemli. Evin yeni sahibinin zevkine göre bir mutfak hazırlanabilmesi için tamamlanmadan bekliyor. Bu da Portmarin Residence projesinin büyük bir artısı.

YATIRIMCI İÇİN ÇOK AVANTAJLI

Portmarin Residence yatırımcı için son derece avantajlı. İlk bir yılında çok rahat %50 kazandıracağı düşünülüyor.

SOSYAL YAŞAM

Sosyal tesis katında; yani havuzun olduğu alanda çocuk parkı, hemen hemen 3000 m2 civarında da bir peyzaj alanı bulunuyor. Portmarin sakinlerinin ortak alanda yeşilliklerin içinde keyifle sosyalleşebilecekleri bir alan yaratılıyor. Ayrıca 2 katlı kapalı otopark alanında her daire için 2 araçlık yer ayrılmış durumda…

Abdullah Erdem projeden şu sözlerle bahsediyor; “Bu proje öyle ince elenip sık dokunuldu ki, kendimiz de burada oturacağız ve komşularımızla karşılaştığımızda gönül rahatlığıyla günaydın, iyi akşamlar diyebileceğiz.”

ÖZGÜN TASARIM

50 yıl sonra bile bu proje hala ilk günkü güzelliğini koruyacak. Binanın dış cephesi senede 1-2 kez temizlendiği zaman yepyeni görünmeye devam edecek özellikte, çünkü dış cephesi boya kullanılmadan, kompozitlerle kaplanarak yapıldı. Tasarım olarak mevcut mimariye çok uyulmadan, kendine has tarzıyla inşaa edilen Portmarin Residence her zaman güncelliğini ve güzelliğini koruyan bir bina olarak kalacak.

YANGIN ÖNLEMLERİ

Evlerin içindeki yangın alarmı konusunda alınabilecek önlemler en üst seviyede tutuldu. Bu konuda oldukça titiz davranıldı; yasal sisteme göre alınacak önlemlerin en az 10 katını alındı. Mesela bir salonda 2 tane spring olması gerekiyorsa bu projede 8 tane kullanıldı. Binadaki çöp şutlarındaki güvenlik de en üst seviyede tutuldu. Bütün kapaklar otomatik, örneğin yukarıdan birisi kapağı açtığı zaman aşağıdan başka birisi kapağı açamıyor. Çöp şutları otomasyon sistemine bağlı çalışıyor ve belli sürelerde kendi kendisini yıkayıp, tertemiz hale getirebiliyor.

Örnek daireleri görmek isteyen herkesi bekliyoruz.

Satış ofisi haftanın 7 günü sabah 09:00’dan akşam 19:00’a kadar hizmet veriyor. 19:00’dan sonra gelmek isteyenler de randevu alarak rahatlıkla gelebiliyorlar.

Katal İnşaat, Portmarin Rezidans projesini lüks konut projeleri içinde zirveye yerleştirmiş bulunuyor. Bundan sonra daha çok toplu konut projelerine yöneleceğini söyleyen Abdullah Erdem “Menemen’de 2020 yılında başlamayı düşündüğümüz toplamda 4000 konutluk bir projemiz var. Arazisi bize ait, 1200 konutun da ruhsatı alınmış şekilde hazır. Ayrıca Ödemiş’te 86 villadan oluşan bir projemiz ve yine Ödemiş’te ikinci bir projemiz daha gündemde; 1500 konut civarında olacak. Manisa’da hayata geçecek büyük bir projemiz var. 10bin konut civarında olacak ama 3-5 yıl daha süreceğini düşündüğüm bir proje bu. Katal İnşaat olarak içinde yaşamaktan keyif alınacak yapılar inşaa etmeyi sürdürüyoruz.”

şeklinde konuştu.