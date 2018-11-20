MAVİŞEHİR SÜRÜCÜ KURSU

DOĞRU VE KALİTELİ EĞİTİMİN ADRESİ

Güvenli sürüş teknikleri uzmanı Serap Avcı önderliğinde kurulan Mavişehir Sürücü Kursu

her geçen gün gerçekleşen eğitimleri ve yenilenme çalışmalarıyla otomobil ve motosiklet tutkunlarının tercihi olmayı sürdürüyor. Uzun yılların bilgi birikimi ve tecrübesini deneyimli uzman kadrosuyla birleştirerek, hizmet kalitesini her geçen gün arttırıyor.

Yenilikçi yaklaşımı ile fark yaratan Mavişehir Sürücü Kursu; yüksek kalitede eğitim ve hizmet anlayışıyla gerek teorik, gerek uygulama kısmında sürücüleri ve sürücü adaylarını, topluma karşı bilinçli, sağduyulu ve donanımlı hale getirmek için var gücüyle çalışıyor.

Kursumuz bölgenin önde gelen sürücü kursları arasında yer almakta ve sektörde lider olma vizyonuyla hareket etmektedir.

% 100 müşteri memnuniyetini prensip edinen kursumuz, klasik kurs ortamından uzak, güler yüzlü ve içten yaklaşımıyla güzel bir eğitim ortamı sunmaktadır.

Mavişehir Sürücü Kursu’nun kurucusu Serap Avcı, verdikleri hizmeti şu sözlerle aktarıyor;

Çalışma hayatında herkesin sevdiği ve daha önemlisi bildiği işi yapması büyük bir şans. Benim ve ekibimin mesleği; Sürücü Eğitmenliği aynı zamanda Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri Eğitmenliği. Her birimiz alanımızda oldukça donanımlıyız. Dolayısıyla, biz hem sevdiğimiz hem de iyi bildiğimiz işi yapıyoruz. Bu sayede kursiyerlerimizi yetiştirirken, onların sürüş derslerini, psikolojilerini iyi irdeleyip, çözüm odaklı eğitim veriyoruz.

Güvenli sürücüler ancak bilinçli eğitmenlerle, doğru ve kaliteli eğitim ile mümkün olabilir. Temel sürüş, sürüş disiplini açısından en önemli kısımdır. Bir kişinin her konuda olduğu gibi, sürücülükte de aldığı ilk eğitim çok önemlidir. Tıpkı ilkokul öğretmenimizin hayatımızdaki önemi gibi.

Son olarak, bir ülkenin gelişmişlik göstergesidir trafik. Bizlerin çabası; saygılı, hoşgörülü, paylaşımcı ve güvenli sürücüler yetiştirmek.

Bu süreç; vakit ve emek isteyen bir süreç. Diğer sürücülerden, acemi sürücüye ya da sürücü adayına daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz.

Çünkü onlar, alışma aşamasında zaten korku ve endişe içerisinde oldukları için diğer araç sürücülerinin kornaya basmaları, sıkıştırmaları onları daha çok korkutup hata yapmalarına sebep olabilir.

Sevgili Atamızı saygı ve şükranla anıyoruz. Bize yol gösteren, ışık tutan ve kendimize ilke edindiğimiz şu sözlerini paylaşmak istiyorum,

“Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa, orada itimat ve itaat vardır.

İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Adres: Yalı Mahallesi 6418 Sk. No: 118 Atakent/ İZMİR

Tel: 0(232) 336 47 97 – 0(232) 336 69 68 GSM: 0(534) 642 49 96

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