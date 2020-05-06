M.Asam ile üzüm çekirdeğinin gücünü hissedin

VINO GOLD® – M. Asam ® üzüm bağlarından gelen ve bilinen en iyi doğal antioksidan olan OPC doğrudan üzüm çekirdeklerinden çıkarılmaktadır. Üzüm çekirdekleri, M. Asam®’ın Almanya’da bulunan kendi üretim tesisinde özel hassas teknikler ile temizlenir ve kurutulur. Çekirdekler kuruduktan sonra çekirdeklerden yağ alınır ve bu yağ OPC’yi oluşturur.

OPC – Oligomer procyanidin’in kısaltmasıdır ve son derece etkili bir antioksidandır. Antioksidanlar, cilt yaşlanmasının birincil kaynağı olan ve çevresel stres, kirlilik, güneşe maruz kalma ve diğer öğelerin neden olduğu serbest radikalleri nötrleyebilme özelliğine sahiptir.

OPC’nin güçlü bir antioksidan olan C vitaminine göre 6 kat ve E vitaminine göre 20 kat daha güçlü olduğu ölçümlerle kanıtlanmıştır.

Resveratrol – Üzüm asmasından elde edilen resveratrol son derece güçlü bir doğal içeriktir ve retinol gibi içeriklerle benzer kırışık giderici yararlara sahiptir. Yoğun araştırma ve testler sonucunda resveratrolün kolajen oluşumunu önemli derecede arttırdığı kanıtlanmıştır. Buna ek olarak, bu yaşlanma karşıtı maddenin en büyüleyici özelliği, resveratrolün cildinizin kendi sirtuin üretimini tetiklemesidir! Sirtuinler “gençlik genleri” olarak bilinir çünkü hücre ömrünü önemli ölçüde uzatma yetisine sahiptir. Dünya genelinde pek çok bilim insanı, Resveratrolü yaşlanmanın görünür izlerini geciktirme konusunda en umut vaat edici içerik olarak kabul etmektedir.

Soğuk preslenmiş üzüm çekirdeği yağı – Üzüm çekirdeği yağı dünyadaki en değerli saf bitki yağlarından biri olarak kabul edilir çünkü E vitamini ve lesitinin yüksek konsantrasyonları ile birlikte %85’e varan oranlarda linoleik asit içerir. Halk dilinde “yeşil altın” olarak kabul edilen bu içeriklerin çıkarılması esnasında bu doğal ve değerli bileşenlerin kalitesini ve etkinliğini korumak adına son derece hassas ve zaman alıcı bir soğuk pres tekniği kullanılır. Her bir pres makinesinin 1 litre üzüm çekirdeği yağı üretmesi 1 saat sürer. M. Asam®, dünyada bu soğuk pres tekniğini kullanan nadir üzüm çekirdeği yağı üreticilerinden biridir.

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