Lia Store ile tarzınızı tamamlayın

Instagram’da karşınıza çıktığı anda bütün ürünlerini incelemeden duramayacağınız bir marka; Lia Store… Ürünlerinin özelliklerini marka sahibinden dinledik;

“Instagram’da @liia_store_ sayfasından ulaşabileceğiniz markamızdaki bütün ürünler yüksek kalite ile müşterilerimize sunulmaktadır. Çoğu ürünümüz özel seri ve çeliktir. Diğer modellerimizin de kaplamaları özeldir ve doğru kullanıldığı sürece kararma yapmazlar. Daha detaylı bilgi vermek gerekirse Free Nikel üzeri rodyum 0.006 altın kaplama içerirler ve kararmadan su, havuz ve denizle temas ederek kullanılabilirler. Taşlarımız zirkondur. Lia Stor olarak hem güvenli hem de kaliteli bir alışveriş imkanı sunuyoruz.” Instagram: @liia_store_

shopier.com/lia_store