LAVIEOR PLUS Anti-Aging Serum Kök Hücre Teknolojisi İçeriyor

Ender bulunan İsviçre elması içerdiği epegenetik faktörler ve metobolitler sayesinde 1 yıl gibi uzun süre saklanabilirlik özelliği ile tanınır.

İsviçre elmasından patentli bir teknoloji ile kazanılan Malus Domastica, en değerli cilt hücrelerimiz olan cilt kök hücrelerini erken yaşlanmaya karşı korur.



Malus Domestica, insan cilt kök hücrelerini koruyan ve etkinliği klinik testler ile kanıtlanmış, dünyanın ilk bitkisel kök hücre aktifi olarak, kozmetik dünyasına tanıtıldığı yıl olan 2008’de, en iyi aktif ödülünü kazanmıştır.

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