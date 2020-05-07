LATİFE SIĞACIK HATIRASI doğal ürünlerle güzelleşin

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SALYANGOZ KREMİNİN FAYDALARI

*Yaşlanmayı geciktirici özelliği sayesinde cildinizin genç kalmasını sağlar.

*Sivilce izlerini büyük ölçüde iyileştirir.

*Özellikle doğum sonrası meydana gelen çatlarkları iyileştirici özelliği vardır.

*Erkekler traş sonrası yüzde meydana gelen yaralarda ve tahribatta etkilidir.

*Yaralara sürüldüğünde iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

*Aknelerin tedavisinde kullanılır.

*Cilde pürüzsüz bir görünüm getirir.

Gül kremi cildinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayarak cildinizi dinlendirir ve yatıştırır. Mat ve solmuş cildinizin canlanmasını, daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.