Instagram: @lamorage_turkey

L’amorage Professional saç ve cilt bakım ürünleri 2015 yılında Türkiye’ye İrlanda’dan ithal edilmiştir. Profesyonel olan ürün grubu ilk öncelikle profesyonel kuaför salonlarında tanıtılmış ve büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. 2019 yılına kadar ithal edilen ürün Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde pazar lideri olunca üretim yapan fabrika ile görüşüp anlaşılıp 2019 6. ayından itibaren Türkiye’de üretim ve dolum işlemlerine geçilmiştir. Saç grubunda; şampuan, krem, maske, sprey ve serumdan oluşan 6 parça ürün yelpazesi ile şehrin seçkin salonlarında yerini almıştır. Cilt ürünleri ise; 16 parça grubu ile kendini ilk kullanımda kanıtlamış ve vazgeçilmezler arasına girmiştir. Saç bakım ürünlerinin genel içerikleri arasında siyah havyar ve bitki özleri kullanılmaktadır. Hoş kokuları ile ilk kullanımdan itibaren memnun eden sonuçlar yaratmaktadır.

Ürünleri yakından tanımak için Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz. Instagram: @lamorage_turkey