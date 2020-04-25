Kendine ait bir kaç an… Bold&Goodly

Doğayı özleyen bir anı var ruhunda… Ayaklarında basmadığın toprakların nemi, kulağında hiç bilmediğin kuşların sesleri… suyla aranda şiirsel bir edebiyat var kah baştan çıkaran cinsten, kah şefkatlere saran…. kah tazeleyen…



Bold&Goodly hikayesi bir keşifle başlıyor, vücuda sevgi katan bir keşifle… Bilmediğimiz gizem ve aromaları, şifası etkilerle vücudumuza armağan eden; suya atfen…



Tarihten ve doğadan gelen gizler, aşksı bir dansla akıyor bir sabun içerisinde. İki birbirini hiç tanımayan çiçek, birbirine hiç değmeyecek iki kil bir anda, vücudunda ve ruhunda aşklanıyor. Tuz tüm gücüyle suya karışıyor, aromalarını armağan ediyor ruhuna ve bedenine….



Ruhumuzu teslim alan banyo saatlerine, bir deneyim tasarlanıyor…. yumuşacık bir dokunuş ve koku sarıyor bedenini…



Koleksiyonda, her kombinin sabun içerisindeki büyülü buluşması, şifası bir herbalist çalışması ve terapik bir müzik gibi hayal ediliyor,keten keselere ve incecik kağıtlara sarılıyor, büyülü ana hazırlanıyor.



Tamamı organik üretilen, ve küresel kriterlerle belgelenen Bold&Goodly koleksiyonu, yerel değerler ve ambalaj seçiminde karbon ayak izi felsefesiyle sizlere sunulur. Bu derin anıyı yaratırken, ilhamını ve malzemesini aldığı yer küreye büyük bir saygıyla ambalajını yok eder.



www.boldandgoodly.com

Instagram: @boldandgoodly

Bold & Goodly hikayesi küçük mutluluklarla, vücuda sevgi katan bir bir keşifle başlıyor. Kendimizi teslim ettiğimiz banyo saatlerine yumuşacık bir dokunuş sağlayacak ürünler üretiyoruz. Koleksiyonda yer alan el yapımı sabunları, banyo bombalarını, ve el emeği aksesuarları katkı maddesi olmadan, tamamı organik ve doğal yollarla üretiyoruz. Ürünlerimizi, ambalaj seçiminde karbon ayak izi felsefesiyle sizlere sunuyor ve geri dönüşümü destekliyoruz.