Kardelen’den ikinci hit!

Bir Sezen Aksu şarkısı olan ‘Şanıma İnanma’ single çalışmasıyla üç ayda 5 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan genç yetenek Kardelen, ikinci single çalışması ve yine bir ‘Sezen Aksu’ şarkısıyla 2019’a merhaba diyor. Yeni şarkı ‘Kıran Kırana’nın kayıtları Belçika’da gerçekleşirken, şarkının düzenlemesini Zeki Bilir üstlendi. DMC etiketiyle dijital platformlarda satışa sunulan şarkının video klibinin çekimleri ise Meltem Şentürk yönetmenliğinde Eskişehir’de gerçekleşti.

Kardelen, Almanya’da doğdu ve sahne sanatlarıyla her zaman içli dışlı oldu. Müzik, dans eğitimleri ve çalışmaları sonrasında ülkeye dönüş yapan Kardelen, Türkiye’de devam ettiği müzik eğitimlerini iki özel Sezen Aksu şarkısıyla taçlandırdı…