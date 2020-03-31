Kaliteli zeytinyağları ödüllendirildi

Zeytindostu Derneği tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması sonuçlandı. 66 zeytinyağı numunesinin kalite ödülü aldığı yarışmanın geleneksel hale gelen ödül töreni ise bu yıl dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında zorunlu olarak yapılmayacak.

Zeytindostu Derneği 2019-2020 üretim sezonunun en kaliteli zeytinyağlarını ödüllendirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsası’nın da katkılarıyla 13’üncüsü gerçekleştirilen Natürel Sızma Zeytinyağı Yarışması’na 14 farklı ilden Ayvalık, Memecik, Gemlik, Kilis Yağlık, Domat, Erkence, Trilye, Tavşan Yüreği, Dilmit, Yamalak Kabası, Edincik Su ve Savrani gibi yerel zeytin çeşitlerin yanı sıra farklı ülke çeşitlerinden elde edilen zeytinyağlarıyla da katılım sağlandı. Yarışmaya katılan 99 numuneden 66’sı yapılan kimyasal ve duyusal analizlerin ardından Zeytindostu Kalite Ödülüne hak kazandı. Kaliteleri tescillenen 66 zeytinyağı numunesinin ödül dağılımı 6 bronz, 14 gümüş, 42 altın ve 4 premium şeklinde gerçekleşti. Dünyanın saygın zeytinyağı kalite yarışmaları arasında yer alan organizasyona katılan numunelerin kimyasal analizleri Aydın Ticaret Borsası’nın zeytinyağında uluslararası ölçekte akredite laboratuvarında yapılırken, duyusal analizler Muğla Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi. Duyusal analiz panelinde yer alan jüri üyeleri ise ülkedeki farklı zeytinyağı tadım paneli gruplarından oluşturuldu.

4 MARKA 4 FARKLI ÇEŞİT

Yarışmada dört zeytinyağı markası farklı zeytin çeşitlerinden elde edilen zeytinyağları ile premium ödülü kazandı. Nova Vera, Trilye çeşidiyle; Moula, Memecik çeşidiyle; Sidyma, Dilmit çeşidiyle; Zethoveen ise Yamalak Kabası zeytin çeşidi ile bu ödüle layık görüldü.

ZEYTİNYAĞININ KALİTE YOLCULUĞU

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, “Bu yıl 13.’sünü düzenlediğimiz Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmamızı yine büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Türkiye zeytinyağının uluslararası kalite sürecinde varmış olduğu en üst düzeylerde Zeytindostu Derneği’nin yapmış olduğu kalite eğitimleri ve zeytinyağı kalite yarışmasının katkısını kimse yadsıyamaz. Zeytindostu Derneği özellikle kusursuz zeytinyağı üreticilerinin kalite yolculuğuna eğitim çalışmalarıyla destek olurken onların kaliteli zeytinyağını da 13 yıldır ödüllendiriyor. Bugün geldiğimiz noktada sadece Türkiye’de değil uluslararası yarışmalarda da büyük ödüller alan butik üreticilerimizi hem gönülden kutluyor hem de onlarla gurur duyuyoruz. Kaliteli zeytinyağı üretiminde gösterilen bu azimli çalışma ve alınan ödüller bizim yıllardır doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

DEĞERLENDİRME TİTİZLİKLE YAPILDI

Yarışmaya katılan numunelerin değerlendirilmesine ilişkin sürecin titizlikle sürdürülerek tamamlandığını vurgulayanZeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, “13’üncüsünü düzenlemiş olduğumuz yarışmamız kaliteyi ödüllendiren bir derecelendirme sistemine sahiptir. Numunelerin tamamı tek tip standart şişelerde yarışma düzenleme kurulu ilgili üyeleri tarafından kaydedilerek teslim alınır. Noter huzurunda her numune kodlanarak önce kimyasal analize gönderilir, buradan geçen numuneler ikinci kodlarıyla duyusal analize alınır. Jüri üyeleri yarışma yağlarını değerlendirmeye başlamadan önce kalibrasyon çalışması yapar ve kör tadım şeklinde tüm numuneler titizlikle değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL TÖRENİNE KORONAVİRÜS ENGELİ

Zeytindostu Derneği Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın geleneksel hale gelen ödül töreni ise dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında iptal edildi. Yarışmanın zorunlu olarak iptaline değinen Özkaya şunları kaydetti:

“Derneğimizin her yıl düzenlemekte olduğu ve sektörümüzün düğünü, bayramı olan ‘Zeytinyağının Oskarları Ödül Törenimizi’ bu sene maalesef iptal etmek zorunda kaldık. Zeytindostlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir diyerek ödül kazanan üyelerimizin affına sığınıyoruz. Dernek olarak Mart ayı ortalarına dek eğitim ve etkinliklerimize devam ettik. Ödül törenimizi de görkemli bir şekilde Antalya’da Süral Otel’in katkılarıyla yapmak üzere hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. 11 Nisan 2020 tarihinde yapılmasını kararlaştırdığımız ödül töreninin dünyada yaşanan pandeminin ülkemize de sıçraması nedeniyle 9 Mayıs’a ertelenmesini değerlendirdik. Ancak hem sonuçların açıklanma sürecinin çok uzayacak olması hem de içinde bulunduğumuz olağanüstü durum nedeniyle bu yıl ödül töreni yapmama kararı aldık.”