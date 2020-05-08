Kahve tutkunlarını kalbinden vuracak lezzetler

Çok lezzetli kahveler deneyimlemeye hazır olun! %100 Arabica Türk Kahvesi, soğuk kahve sevenlere doğal olarak aromalandırılmış naneli, limonlu, portakallı ve vanilyalı Cold Brew denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz lezzetler arasında yerlerini almaya hazır!

2019 yılında İzmir Balçova bölgesinde kurulan Green Gorilla Coffee Roastery, faaliyetlerine perakende ve toptan satış olarak Balçova şubesinde devam ediyor. Green Gorilla Coffee Roastery aynı zamanda İzmir Mutfak Sanatları Enstitüsü (İMSE) çatısı altında barista eğitimleri ve Coffee Shop danışmanlıklar veriyor.

Instagram: @greengorillacoffee

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