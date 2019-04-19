İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan çocuklara ücretsiz tiyatro gösterisi

İzmir Devlet Tiyatrosu geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlama geleneğini bu sene 3 sahnesinde birden gerçekleştiriyor. Canlı müzik ile bir şenlik havasında geçen ve iki gün sürecek etkinliğetüm çocukları çağırıyor. İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesinde saat 11:00 ve 14:00’te sahnelenecek Volkan Dinç’in hem yazarlığını hem yönetmenliğini üstlendiği “Bir Anadolu Masalı” adlı çocuk oyunu çocuklara kapılarını ücretsiz açarken, aynı saatlerde Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde Nil Ünlü Aycı’nın yazdığı ve İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut’un yönettiği “Kuzu Maydanoz’un Maceraları” adlı oyun ücretsiz olarak sahnelenecek. Bornova’da açılan Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’ndeise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü projesi olan “Bizden Masallar – Nohut Oğlan”adlı oyun 23 Nisan’da saat 14:00’te, 24 Nisan’da ise 11:00 ve 14:00 saatlerinde sahnede çocuklarla yine ücretsiz olarak buluşacak.