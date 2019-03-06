İZMİR DEVLET TİYATROSU MART AYINDA “86 KEZ PERDE” DİYEREK REKORA KOŞUYOR

İzmir Devlet Tiyatrosu Mart ayında 86 kez perde açacak olmanın heyecanını yaşıyor.İzmir’de geçtiğimiz Şubat ayında açılışı gerçekleşen Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi veönümüzdeki günlerde açılacak Karşıyaka Devlet Tiyatrosu ile birlikte ; Konak, Karşıyaka,Bornova ve Urla’da 4 ayrı sahneye kavuşan İzmirli sanatçılar ve sanatseverler Mart ayı boyunca3’ü çocuk 9’u yetişkin toplamda 12 ayrı oyun ile seyircileriyle buluşacak.İzmir Devlet Tiyatrosu yeni açılan sahnelerin heyecanı ile birlikte turne bölgelerinde ise ;Denizli, Uşak, Samsun, Çorum, Sakarya ve Zonguldak’ta “Nereye, Oğul, Paraya Hayır veKantocu” adlı 4 ayrı oyun ile yine Mart ayı boyunca tiyatro severlerle buluşacak.“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” sebebiyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün“Bir Kadın, Bir Yönetmen” projesi kapsamında Fehime Seven’in yazdığı, Seval Erözmen Kip’inyönettiği, 19 Mart 2019 İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesinde prömiyerini gerçekleştirecekolan “Türkiye Kayası” adlı oyun ; “ülkemizde ve dünyada güncel bir sorun olan göç temasıetrafında kurulu, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden bir ailenin gelecek umudunu ele alıyor.Geçmişinden koparak yepyeni bir hayat kurmak üzere Türkiye sınırına gelen aileyi sınırda hiç ummadıkları güçlükler, sürprizler ve olaylar beklerken, acı tatlı olan bu olaylar, göçün insanı netür eşiklerde sınayabileceğini de gözler önüne seriyor.”Oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez’e kostüm tasarımı Günnur Orhon’a ışıktasarımı Mehmet Yaşayan’a müzikleri Cenap Oğuz’a ve yönetmen yardımcılığı GözdeBakşık’a ait. Oyunun başrollerini ise ; Mesure Tahir, Ömer Polat, Ece Erişti, Egecan İntepeler,Çağatay Özçelik ve Muhammed Rıza Taşdemir paylaşıyor.Türkiye Kayası adlı oyunu 19 Mart tarihinden itibaren İzmir Devlet Tiyatrosu KonakSahnesinde izleyebilirsiniz.