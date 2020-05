İNCİNİN EN MODERN HALİ ECRU ATELİER’de…

İnci, her kadının her yaşta kullanabileceği çok zarif bir aksesuardır. Ecru Atelier olarak incinin en yalın halini sizlerle buluşturmak için buradayız.

Tamamı el yapımı olan ürünlerimizi tasarlarken ilhamımızı incinin muhteşem büyüsünden ve altın ile olan uyumundan alıyoruz. Her bütçeye hitap edebilmek adına da doğal tatlı su incisi, sedef ve altın kaplama ürünleri tercih ediyoruz.



Bizler ürünlerimize hayat verirken çok keyif alıyoruz, sizlerin de kullanırken keyif almasını umut ediyoruz.

Instagram: @ecru.atelier

shopier.com/EcruAtelier