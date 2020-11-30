Heybag.co ile çantalarda zamansız tasarımlar

Heybag.co “Design to Desire”

Modası geçmeyen çantalar yaratmak amacıyla Hacer Kocabıyık tarafından kurulan heybag.co, modern çizgilerden kopmadan sade ve zamansız formlar yaratan el yapımı detaylarla bezeli çantaları kendisi üretiyor.

İzmir merkezli Heybag.co iki ilke üzerine kuruldu; kendini ifade etmek ve yaptığınız işi sevmek.

Heybag.co markası kusurlarıyla daha saf, doğal ve şık olmanın güzelliğini hissettiren, ayrıca dünyaya daha fazla ekolojik ortam sağlayan bitkisel tabakalanmış deri kullanıyor. İnsanlığı ve çevreyi önemseyen, gerçek iyilikten gelen kusurlarla kendini seven herkes gibi.

Birbirinden şık çanta modellerini incelemek ve satın almak için Instagram sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Instagram; @heybag.co