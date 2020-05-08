Genç ve canlı görünen cildin iksiri: SİNOZ BALIK KOLAJEN

Kadınların en büyük arzusu canlı ve sıkı bir cilt görünümüne kavuşmak, Sinoz Balık Kolajen ile mümkün oluyor. Yeni nesil içilebilir kolajen içeriğindeki Hyalüronik Asit, C vitamini, E vitamini ve Biotin ile cildin zamana meydan okuyan görünümüne mucizevi desteği sağlıyor.

Her ürünüyle kadınların farklı cilt sorunlarına çözüm sunmayı amaçlayan Sinoz, uzun süredir Ar-Ge çalışmaları devam eden Sinoz Balık Kolajeni satışa sundu. İçeriğindeki Hyalüronik asit, C vitamini, E vitamini ve Biotin ile mucizevi iksiri sunan Sinoz Balık Kolajen ile zamana meydan okumak mümkün. Ürün ayrıca limon aromasıyla keyifli bir içim vaad ediyor. Sinoz Balık Kolajen, 14 günlük kürü günde 40 ml.lik shotlar halinde sunarak cildin canlı, aydınlık ve pürüzsüz görünümüne yardımcı oluyor.

Balık kolajeni özellikle sığır kolajeninden farklı olarak cilde doğrudan ihtiyacı olan etkili protein bakımını takviye ediyor. Ciltteki yapılanmanın desteklenmesinde içilebilir balık kolajen içeriğindeki aktif vitaminlerle önem taşıyor.

Nasıl Kullanılır?

Kolajen, C vitamini, E vitamini ve Hyalüronik asit içerir. İlaç değildir. 14 gün boyunca günde 1 doz (shot) içilir. Tek doz ( shot ) 40ml.dir. 14 günlük set kullanımı yaşa ve ihtiyaca göre değişkenlik gösterir.

Cildinizin tüm ihtiyaçlarını ve birçok farklı ürün seçeneğini

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Sinoz Balık Kolajen 14 x 40 ml Set Fiyatı: 399 TL

Günde 1 doz (40 ml) Sinoz Balık Kolajeni kullanımı;

*Cildin daha sıkı, daha canlı ve zamana meydan okuyan görünümüne,

*Saçların kökten uca beslenmesinde etkili bakımın gerçekleştirilmesine,

*Tırnak, saç ve dişlerin güçlenmesine,

*Cildin içten dışa sıkılaşarak pürüzsüzleşmesine, bacaklarda oluşan portakal kabuğu görünümünden sıyrılmasına yardımcı olur.