FUNTASTIC AQUARIUM İZMİR AÇILDI

Tankar Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen, yönetim ve kiralamasını JLL Türkiye’nin üstlendiği Ege’nin en büyük Outlet’i Westpark’ta yüzlerce su altı canlısı, tematik bölümleri ve yerden başlayan özel akvaryum tüneli ile Ege’nin ilk ve tek akvaryumu, “Fantastic Aquarium İzmir” açıldı.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve hafta sonları giriş kapısında kuyruklar oluşan akvaryum, İzmir ve Ege’nin ilk ve tek akvaryumu olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 2.500 metrekare kapalı alan içerisinde, toplam 2 milyon litreden fazla su kapasitesi ve 230 metrelik yürüyüş yolu bulunan bu özel proje sayesinde, su altının sihirli dünyasına açılan kapılar haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatleri arasında açık.

70’ten fazla tematik akvaryum ve teraryum içerisinde yüzlerce canlının sergilendiği bu özel akvaryumun en önemli özelliği; Dünya’nın en çevreci akvaryumu olması. Uzun araştırma ve geliştirme süreçleri sonucunda; güneş enerjisi ve kapalı devre ekosistemlerle zenginleştirilen proje, ziyeret edenleri kendine hayran bırakıyor. Aquaponic sistemler ile suda tarım yapılarak, hem su biyolojik olarak filtreleniyor hem de vejeteryan canlıların yemleri akvaryumda yetiştiriliyor.

Köpekbalıkları, vatozlar, tropik su altı canlıları, soğuk denizlere özgü türler, Ege ve Akdeniz canlıları ile su altı dünyasının hayranlık uyandıran pek çok özel canlısı, hepsi bir arada Funtastic Aquarium İzmir’de su altı meraklılarını bekliyor.

Akvaryumlarda sergilenen canlılar, ya kurtarılmış ya da diğer akvaryumlarda karantina tesislerinde üreyerek çoğalmış canlılardır. Sergilenen canlıların hiçbiri doğadan yakalanmış canlılar değildir.

Akvaryumun sembollarinden biri olan kum kaplanı köpek balığı “Odin” de bunlardan biridir. Doğuştan tek gözü kör olarak yurt dışında bir akvaryumda kötü şartlarda sergilenmekte olan Odin, adeta ölüme terk edilmişken, özel bir operasyon ile Türkiye’ye getirilmiştir.