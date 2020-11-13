Form ve renkleriyle fark yaratan deri çantalar; Fullish Store

Marka kurucusu Fulden Karayel tasarımlarını ve çalışma şekillerini şu sözlerle anlatıyor; Fullish Store, ilk aşamada deri atıkları sanatının merkezine alarak kurulmuş bir markadır. Aksesuar üretiminde kullanılan derinin en az %30 unun çöpe gittiğini biliyor muydunuz? Bazı parçalar kesme işlemi sonunda işe yaramayacak kadar küçük ve hasar görmüş parçalara dönüşebiliyorlar. Ama Fullish Store onları tasarlayıp tekrar kullanılacak yeni ürünler haline getirmeyi amaçlayarak bir varoluş hikayesi oluşturuyor. Tasarımları için topladığı deri atıkları yeni anlamlar vererek sınıflandırıyor. Tasarım aşamasında ise yaratıcılığını kullanarak estetik ve işlevsel ürünlere hayat veriyor. İstanbul’da bulunan atölyesinde tamamen doğal ve kullanışlı ürünler tasarlıyor.

Fullish Store, Sonbahar / Kış 2020 sezonunda #fullishlovesyou mottosundan ve kendinizi iyi hissettiren tavrınızdan ilham alarak modaseverleri keşfetmenin en enerjik haliyle tanışmaya davet ediyor. Fullish kadınları ne olursa olsun dinamik tarafta kalmayı, hayatınızı renklendirmeyi ve en çok kendi için özenle var olmayı hedefliyor. Ve bunun için #fullishlovesyou diyerek özel bir çağrıda bulunuyor. Yaşama olan tutkunun ve aşkın bir göstergesi olarak aksesuar yansımaları her şeye rağmen yarını başka bir gün olarak kabul ederek bugünü anı yaşamaya davet ediyor. Düz ve grafik desen anlatımlarının sürpriz detaylarla zenginleşen tasarımların öne çıktığı koleksiyon, form ve renklerle farklılaşıyor.

Kişisel konforu merkez alan fullishstore tasarımları birbiriyle kolayca tamamlanabilen farklı renk, doku ve deri birlikteliğiyle yeni sezon için özgür ve aşk dolu çanta seçenekleri sunuyor. Siyah ve hardal tonlarının güçlü çekimiyle, geometrik desenler, çiçekler, kaz ayakları değişik baskıların bütünleştirdiği renkler güçlü bir stil yansıması ile pozitif bakış açısını hayata katıyor. Sezonun zarif ruhuyla uyum yakalayan; net detaylara sahip niş tasarım anlayışıyla Fullish Store Sonbahar-Kış 2020 Koleksiyonu, gündüzden geceye Fullish kadınınıntüm zarafetine eşlik edecek bir seçki sunuyor. Elsa kalın askılı omuz çantasıyla tüm ilgiyi üzerinize çekerken, zarif formlu brittany baget çantalar, stillerde göz kamaştırıcı bir etki yaratıyor.

Instagram: @fullish.store