Flechazo Takı ilk görüşte aşk yaşatıyor

Yepyeni ve son derece dikkat çekici bir marka; Flechazo Takı.

Daha yakından tanımanız için çalışmalarını ve markalarını Mavişehir Dergisi’ne anlattılar. Instagram: @flechazo.taki

“Flechazo Takı 10 Mart 2020 tarihinde online alışveriş sayfası olarak kuruldu. Peki neden Flechazo ismini seçtik? Bu da onun anlamında gizli. Flechazo İspanyolca’da “ilk görüşte, ilk bakışta aşk” anlamına gelmektedir. Bizler de takılarımızı seçerken birçok seçenek arasından bir ya da birkaçını çok beğeniriz, adeta ilk görüşte aşk gibi. Sizlerin ilk görüşte âşık olacağı birbirinden özel takıları hazırlamaya devam ediyoruz. Yapım aşamasından kargoya kadar kaliteden ödün vermeden hizmet etmek ve mutlu müşteri profili çizmek her zaman önceliğimiz olacak.”

Peki senin favori Flechazo takın hangisi?

https://www.shopier.com/ShowProductNew/storefront.php?shop=flechazo_taki&sid=UkdSaXE5QWxqR1ZGTkFHdTBfLTFfIF8g