EVLERİNİZE ŞIK DOKUNUŞ; FT TASARIM

“Yeni adım attığımız çerçeve setleri tasarımı ve kişiye özel çerçeve tasarımları ile işimizde özveri ile çalışarak kısa zamanda iyi bir ivme kazandık. Müşterilerimize en kısa sürede en kaliteli hizmeti sağlamak ve evlerine güzel dokunuşlar yapmak, en vazgeçilmez önceliğimiz.

Çerçeve setleri tasarımı ile attığımız adımı ilerleyen süreçte planladığımız üretim şemasına uygun olarak çesitlendirip ft.tasarım’ı maksimum oranda farklı ürünlerde beğenilerinize sunacağız.”

ft.tasarim ürünlerini @ft.tasarim Instagram hesabından ve www.pembeatolye.com web adresinden satın alabilirsiniz.