El yapımı tasarımlar; GÜL GÜMÜŞ ATÖLYE

El yapımı birbirinden şık tasarımlar yaratan Gül Gümüş Atölye, markalarını ve çalışmalarını Mavişehir Dergisi için anlattı…

Instagram: @gulgumusatolye

“Bohem tarzın ev dekorasyonlarına yansımasıyla birlikte ev tekstili ürünlerinde de yeni bir tarz, yeni bir hava esmeye başladı. Bizlere de yeni bir tasarım ruhu oluşturdu. El emeği ile çıktığımız yolda kurduğumuz küçük bir atölye ile dikiminden, işlenmesine ve son dokunuşlarına kadar kendimiz ürettik. -Handmade – ürünlerin gerçekten değer bulduğu bu günlerde kırlent, yatak örtüsü ve duvar dekorları ürettik. Evlerinizde en bohem köşeler oluşturmanız için farklı tasarımlarda bulunduk. Alaçatı ve Kaş serisi kırlentler bu yazın vazgeçilmezi oldu.

GülGümüşAtölye olarak çıktığımız yolda bir kadın girişimci ve üreten bireyler olarak, her bir detayına kadar el yapımı olan bu ürünlere gösterdiğiniz ilgi bizi her zaman mutlu etmiştir. Sosyal medya aracımız instagram ile ürünlerimizi inceleyebilir, keyifli alışverişler yapabilirsiniz.”

Instagram: @gulgumusatolye