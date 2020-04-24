Dr. Plante ile kantoron bitkisinin mucizesini keşfedin

100 yıllardır cilt tedavisinde kullanılan Kantaron yağının mucizelerini, lüx segmentteki cilt bakım ürünlerinin içerikleri ile birleştirerek yüksek etkinlikte ürünler sunmaktadır. Ürünler %97 doğal içerkli ve vegandır.

Dr. Plante, Kantaron bitkisinin mucizesini sizlere en doğal haliyle sunmak ve kantaron içerikli sağlıklı cilt bakım ürünleri üretebilmek amacıyla, 2016 yılında kurulmuştur. Türkiye’de ilk defa Sağlık Bakanlığı ruhsatı ile satışa sunulan Dr. Plante kantaron yağı, kalitesi ve profesyonel üretimiyle uluslararası laboratuvarlarda dermatolojik testlerden başarı ile geçen ilk doğal yağdır.

“Dr. Plante ürünleri, kurucumuzun 15 yılı aşkın süredir Türkiye’nin en büyük kozmetik/dermokozmetik şirketlerinde edindiği tecrübeler ışığında ve global ölçekte markaların ürün kaliteleri esas alınarak tasarlanmıştır. Kantaron bitkisinin cilt üzerindeki mucizevi etkileri üzerine klinik çalışmalar yapılmış ve ürünlerimiz tüm cilt tiplerine uygun olacak şekilde üretilmiştir. Markamız için öncelikle, çiftçilerimizle birlikte ürünlerimizde kullanılan bitkileri en doğal ve faydalı hali ile üretme üzerine çalışmalar yapılmış, en verimli hasat ve fermantasyon zamanları belirlenmiştir. Bununla beraber, kullanım kolaylıkları sunarak cildinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikteki kantaron bitkisi başta olmak üzere, doğanın mucizeleri ile formüle edilen cilt bakım ürünleri üzerine çalışmalarımız devam etmektedir.

Firmamız kuruluşundan bu yana araştırmalarımız ve çalışmalarımız, sağlıklı bir cildin lüks olmadığını bizlere göstermiştir. Kaliteli ve “gerçekten etkili” kozmetik ürünlerin tüm tüketicilere ulaşabilecek fiyat aralıklarında olmasını sağlamak temel amaçlarımızdan biridir. Dr.Plante markası, doğanın ve kantaron yağının mucizelerini, en kaliteli ve güvenli hali ile sizlere sunmaktan mutluluk duymaktadır.”

Instagram: @dr.plante

www.drplante.com.tr