Dr. Bahar Kozmetik ile taze bir cilt
Dr. Bahar YÜZ BAKIM KREMİ, Doç. Dr. Bahar Dernek’in danışmanlığında yaklaşık iki yıl süren titiz ve kapsamlı çalışmalarla formülasyonu hazırlanmış çok özel bir yüz bakım kremidir. Tüm ürünler için bakanlık onayı alınmıştır. İçeriğindeki doğal yağlar, hiyaluronik asit, kolajen, A vitamini, C vitamini ve E vitamini sayesinde antiaging, leke ve sivilce azaltıcı etkiler gösterir, cildi ağırlaştırmadan uzun süre nemlendirir.
Dr. Bahar Yüz Bakım Kremi özel formülü sayesinde hızlı etki gösterir. İlk kullanımdan sonra yaklaşık 1 hafta-10 gün içerisinde cilt daha parlak bir görünüme kavuşur. Sivilce azaltıcı etkileri genellikle 1. ayda, lifting ve beyazlatıcı etkisi ise 3. aydan sonra başlar.
İçindekiler:
Gül yağı
Lavanta yağı
Shea yağı
Üzüm çekirdeği yağı
Kayısı çekirdeği yağı
Hindistan cevizi yağı
Zeytinyağı
Hiyaluronik asit
Kolajen
Vitamin A
Vitamin C
Vitamin E
Instagram: @drbaharkozmetik