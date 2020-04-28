Dr. Bahar Kozmetik ile taze bir cilt

Dr. Bahar YÜZ BAKIM KREMİ, Doç. Dr. Bahar Dernek’in danışmanlığında yaklaşık iki yıl süren titiz ve kapsamlı çalışmalarla formülasyonu hazırlanmış çok özel bir yüz bakım kremidir. Tüm ürünler için bakanlık onayı alınmıştır. İçeriğindeki doğal yağlar, hiyaluronik asit, kolajen, A vitamini, C vitamini ve E vitamini sayesinde antiaging, leke ve sivilce azaltıcı etkiler gösterir, cildi ağırlaştırmadan uzun süre nemlendirir.

Dr. Bahar Yüz Bakım Kremi özel formülü sayesinde hızlı etki gösterir. İlk kullanımdan sonra yaklaşık 1 hafta-10 gün içerisinde cilt daha parlak bir görünüme kavuşur. Sivilce azaltıcı etkileri genellikle 1. ayda, lifting ve beyazlatıcı etkisi ise 3. aydan sonra başlar.

İçindekiler:

Gül yağı

Lavanta yağı

Shea yağı

Üzüm çekirdeği yağı

Kayısı çekirdeği yağı

Hindistan cevizi yağı

Zeytinyağı

Hiyaluronik asit

Kolajen

Vitamin A

Vitamin C

Vitamin E

www.drbaharkozmetik.com

Instagram: @drbaharkozmetik