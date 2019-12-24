DOĞRU MAKYAJLA YILBAŞI GECESİNİN YILDIZI OLUN

Herkese merhaba,

Yeni yıla sayılı günler kala bu hareketli alışveriş günlerinde herkes yeni yıl gecesi giyeceği kıyafetleri ve makyaj malzemelerini almaya başladı. Böyle özel günler her zaman risklidir, o günlerde giyeceğimiz kıyafetler, takacağımız aksesuarlar ya da uygulayacağımız makyajlarda nedense bir özgüven patlaması yaşanır 🙂

Aman dikkat!! bu noktada hep aynaya bakmak ve çok güvendiğiniz arkadaşınızdan fikir almak önemli… Vücudumuza uygun kıyafet seçimleri, yüzümüze uygun makyaj uygulamaları ile, bambaşka bir insan olmadan, sizin tüm güzelliğinizi ortaya çıkaracak dokunuşlar o gece gerçekten güzel olmanız için büyük önem taşıyor.

KIRMIZI RUJ SÜRMENİN PÜF NOKTALARI

Yeni yıl diyince aklımıza gelen tek renk haliyle kırmızı. Peki kırmızı ruj sürerken nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle kırmızı ruj dudak kalemsiz olmaz, koyu ve iddalı renklerdeki rujları kullanırken dudak kalemi ile netlik sağlamak çok önemli. Rujunuzun yarım ya da bir ton koyusu dudak kalemi tercih edebilirsiniz. Dudak kalemi mimiklerinizden dolayı rujun yukarı taşmasını ve yürümesini engelleyecektir. Ayrıca dudak kalemi rujunuz azalsa bile dudaklarınızın renkli görünmesini sağlayacaktır. Aklıma gelmişken söyleyeyim, dudaklarınızı kalınlaştırmak için dudak kalemlerini lütfen abartayın ince dudak incedir, kalın dudak kalındır. Makyaj şekil değiştirmek değil, güzel yanınızı ortaya çıkarmaktır…

Kırmızının tonu çok önemlidir,

narçiçeğine dönük kırmızı tonlar dişleri daha sarı gösterir.

TEN MAKYAJINIZ PÜRÜZSÜZ OLMALI!

İyi nemlendirilmiş bir cildin üzerine öncelikle cilt yapınıza uygun bir makyaj bazı kullanmalısınız. Cilt renginiz daha sarıya dönük ise pembe tonlu, daha pembe kızarık bir cilt renginiz var ise daha bej tonlarında bir fondöten seçmeniz gerekli. Fondöten üstüne cildinize uygun bir pudra ile teni fikslemelisiniz.

Highlighter ( aydınlık, ışıltı )

Bu ürün çok riskli, kesinlikle tüm yüze uygulanmamalı, hayretle görüyorum ki birçok kişi tüm yüzünü ışıl ışıl parlatıyor. Sadece yüzün kemikli bölgelerine uygulanmalıdır.

Dezavantajları;

Fazla uygulandığında, daha gözenekli, daha yağlı, daha çizgili ve daha yanaklı görünebilirsiniz…

Kırmızı ruj uygulamasında benim allık favorim kesinlikle bronz ve kahve tonları… Kırmızı ruj tercih edildiğinde yanakları kızartmak ve pembeleştirmekten hiç hoşlanmıyorum. Çok kemikli ve elmacık kemikleri yüksek bir yüzde hiç allık sürmemek tercihim…

GÖZ MAKYAJI

Göz makyajında sırf eyeliner görüntüsü de artık bana demode geliyor (bayılanlar dolu biliyorum) ama işte zevkler ve renkler…

Kırmızı ruj uyguladığım bir makyajda favori göz farı rengim “vizon” çok derin, buğulu ve elegan…

Takma kirpik dozunda harika bir görüntü sağlıyor, ama malesef xxl kirpikleri sıfır makyaja takınca hiç olmuyor… (bunu da çok görüyorum, ben şok ) 🙂

DOĞAL KAŞLAR

Kaşlar da yapışmış gibi değil, seyrek taranmış ve doğal görüntü de olmalı bu makyajda yani kırmızı rujunuzun önüne hiçbir şey geçmemeli.

Bu benim hayalimdeki yeni yıl makyajı… makyaj özgürlüktür, herkes istediği makyajı yapmalı. Ve unutmayın ki makyaj kıyafet gibidir, onunla kendinizi rahat hissetmelisiniz.

Hepinize harika bir yıl dilerim.

Instagram: @tolga_aybakan



