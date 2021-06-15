COCOBODY ile göz alıcı bronzluk

Bronz teni sevenler tarafından çok beğenilen CocoBody, besleyici içeriği ile cildinize parlaklık ve yumuşaklık verir. İçeriğinde kullanılan hindistan cevizi yağı ile cildi beslemeye yardımcı olur. Hızlı emilmesi ile de kullanımı çok kolaydır. CocoBody, bitkisel özlü içeriğe sahip olup sağlıklı ve kalıcı bronzlaşma sağlamaktadır. Özel olarak formüle edilen bu yağ sayesinde güneşin zararlı etkilerine maruz kalmadan, solaryuma ihtiyaç duymadan bronzlaşın. Bu yaz tüm gözler üzerinizde olsun istiyorsanız CocoBody ile hemen tanışın!

Instagram: @cocobodyturkiye

www.cocobodytr.com