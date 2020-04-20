Tek bir krem kullanarak cildinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak istemez miydiniz?

Göz kremi, serum, gündüz ve gece nemlendiricisi yerine tek bir krem kullanmak hayal gibi gelebilir. Yeni çıkan Reika Venere markası cildinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan anti-aging içeriklerini tek bir üründe bir araya getirdi.

Tek krem teknolojisi sayesinde çok sayıda ve çeşitte yaşlanma karşıtı aktifi birleştiren formül, düzenli kullanımda 15-60 günlük bir sürede yaş alma çizgilerinde %80 azalma sağlıyor.

Tek ton, canlı ve pırıl pırıl bir cilt sunuyor.

Instagram: @reikavenere

www.reikavenere.com