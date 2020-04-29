CHRISTIAN BRETON PARİS ARTIK TÜRKİYE’DE!

DÜNYANIN GÖZ BAKIMINDA UZMAN MARKASI

Kozmetik dünyasının kalbi Fransa’da doğan ve kısa süre içerisinde global bir marka haline gelen Christian Breton Paris, Medko Kozmetik iş birliği ile artık Türkiye’de!

Yaklaşık 30 yıl önce klasik bir cilt bakım markasından çok daha fazlasını sunma hedefi ile yola çıkan Christian Breton; göz, yüz, dudak ve boyun bölgeleri için ayrı ayrı geliştirilen ürünleri ile yaşlanmanın her türlü belirtisi ile savaşan, farklı cilt problemlerine karşı farklı çözümler sunan premium bir cilt bakım markasıdır.

Eşsiz, aktif içeriklerden oluşan lüks formüllere sahip Christian Breton ürünleri; genetik, çevresel faktörler ve yaşlanma ile beraber gelen cilt problemlerine karşı gözle görülür sonuçlar vaad etmekte, tüm yüz ve göz çevresinde kusursuz bir cilt bakım deneyimi sunmaktadır.

Yılan Zehri Peptiti, Kolajen, 3 farklı Havyar, 24K Saf Altın ve Hyalüronik Asit gibi değerli içeriklerin yanı sıra, Matrixyl ve Meiritage gibi patentli içerikler kullanılarak geliştirilmiş ürün formülleri; kadınlara daha genç, daha sıkı, daha pürüzsüz, daha aydınlık, sağlıklı ve taze bir cilt görünümü kazandırmaktadır.

Göz grubu ürünleri “Soğuk Tedavi” olarak da bilinen, şişkinlik, ödem, zayıf kan dolaşımı gibi problemleri tedavi etmek amacıyla kullanılan Kriyoterapi yönetimi baz alarak geliştirilmiş, ürün formüllerinde göz çevresinde yağ bezesi veya sarkamalara sebep olabilecek ağır yağlar kullanılmamıştır.

Tüm dünyada 55 farklı ülkede 6.000’den fazla satış noktasında tüketicileri ile buluşan Christian Breton, ülkemizde sadece eczanelerde satışa sunulmuştur. “Bir Cilt Bakımından Çok Daha Fazlası!..”

Instagram; @christianbretonturkiye

bit.ly/ChristianBretonTurkiye