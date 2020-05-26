BULDANEVİ hem size hem evinize iyi gelecek

1993 yılından beri Denizli Buldan’da hizmet veren firma, elbise, peştamal, bornoz, erkek gömleği, kravat, şal, fular, sahil kıyafetleri, hamam ürünleri ve benzeri ürünleri üst düzey kalitede üreterek, günün koşullarına göre talepler doğrultusunda, kendini sürekli yenilemeye devam ediyor. Bünyesinde 35-40 kişi istihdam eden BuldanEvi; geleceğin koşullarına doğru şekil alıyor. Her zevke uygun tasarımları ve hem evinizde hem de kendi üzerinizde severek kullanacağınız ürünleri Instagram sayfalarından ve web sitelerinden detaylı inceleyebilirsiniz.

Adres: 4 Eylül Mah. Dr Behçet Uz Caddesi no:11 Buldan / DENİZLİ

Telefon; 0 (258) 431 42 69 – 0 (542) 594 28 71

E_posta: info@buldanevi.com

Instagram: @buldanevitr

Web Sitesi: www.buldanevi.com