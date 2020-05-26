Home / Haberler / BULDANEVİ hem size hem evinize iyi gelecek

BULDANEVİ hem size hem evinize iyi gelecek

By on Mayıs 26, 2020

1993 yılından beri Denizli Buldan’da hizmet veren firma, elbise, peştamal, bornoz, erkek gömleği, kravat, şal, fular, sahil kıyafetleri, hamam ürünleri ve benzeri ürünleri üst düzey kalitede üreterek, günün koşullarına göre talepler doğrultusunda, kendini sürekli yenilemeye devam ediyor. Bünyesinde 35-40 kişi istihdam eden BuldanEvi; geleceğin koşullarına doğru şekil alıyor. Her zevke uygun tasarımları ve hem evinizde hem de kendi üzerinizde severek kullanacağınız ürünleri Instagram sayfalarından ve web sitelerinden detaylı inceleyebilirsiniz.

Adres: 4 Eylül Mah. Dr Behçet Uz Caddesi no:11 Buldan / DENİZLİ
Telefon; 0 (258) 431 42 69 – 0 (542) 594 28 71
E_posta: info@buldanevi.com
Instagram: @buldanevitr
Web Sitesi: www.buldanevi.com

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
Related Items

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir