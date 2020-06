Bu yaza damganızı vurun! iBeach and More

Harika kampanyayı kaçırmayın! iBeach and More Instagram sayfasının profilindeki linkten TR Sanal Mağazaya tıklayarak MAVISEHIR35 kupon kodu ile 25 kişiye 30 TL indirim! Instagram; @ibeachandmore

iBeach and More`un hikayesi İsviçre`den Brezilya`ya uzanan bir aşk hikayesine dayanıyor. Markanın kurucusu İzmir`li İrem Altındağ Hausermann Türkiye`de bir Alman şirketinde yönetici iken, İsvicreli eşinin Latin Amerika`da CFO olarak atanmasi ile birlikte Brezilya`ya taşınma kararı alarak Latin Amerika macerasına başlıyorlar.

Bunun üzerine kurumsaldan istifa edip farklı pazarlarda girişimciliğe

atılan İrem Hanım, Brezilya`da tekstil ürünlerinde kalite açığını yakalayarak ve önceki ihracat tecrübelerinden yola çıkarak Lüks Otellere Peştemal ve OtelTekstili ithalat- ihracatı yapmak üzere girişimciliğe konulmuştur.

Brezilya`da kaliteli ürünlerin çok pahalı ve hep ithal olduğunu belirten marka, Sao Paulo`daki yüksek gelirli kesimin sadece Avrupa ve Miami`den alışveriş yaptıklarını, bu sayede elit kesimin iBeach ürünlerine ilgisinin yoğun olması ile online mağazalarını faaliyete geçmişlerdir.

Ürünlerin 100% premium kalite koton ile üretildiği ve kansorejen olmayan boyalar ile boyandığı için tamamen “Organik” olması Avrupalıların son yıllarda önemle üzerinde durduğu çevreci ve sürdürülebilir ürünlere olan artan ilgisi ile karşılaşan iBeach and More Avrupa`da Hollanda, Almanya, Ispanya ve İsviçre`den gelen talepler üzerine Avrupa`da Online Satış Mağazalarını kurmuştur. Bunun yanı sıra Avrupa`da Lüks Otel & Kurumsal Hediyeler için firmalara özel tasarım peştemaller sunmaktadır.

Türkiye`nin Kalitesi ile tanınan tekstil sektörünün önemini vurgularken ve “hayattaki en sıradan şeyler için bile herkesin lüks ve özel bir hissi hakettiği” mottosunu benimseyen iBeach and More Türkiye`de de online satışlarını sürdürmektedir. Türkiye`nin her yerinden internet üzerinden ürünlerini sipariş verip, kapı teslim hizmeti ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Instagram; ibeachandmore

SS20 Koleksiyonunda , yaza başlarken herkese hitap edebilecek farklı desen ve renklerdeki Peştemalleri, Pike ve Koltuk örtüleri, yastık kırlentleri, Antigravity yoga çantaları gibi lüks ve organik ürünleri bulunmaktadır.

Organik Pestemallerin yıkanmasında normal havlulara göre daha az su ve deterjan tüketimi gerektiği için enerji tüketimi açısından çevreci olan bu ürünler “Cildiniz, sevdikleriniz ve doğa için en özenlisi”.

Yıkandıkça artan yumuşaklığı ve farklı tarzlarıyla yükselen bir trend haline gelen iBeach Havlulari ile bu yaz plajlarda tarzınızı gösterme sırası sizde!

Ürünleri detaylı incelemek ve sipariş vermek için

Instagram; @ibeachandmore