BPW İSTANBUL ŞİMDİ DE İZMİR’DE

Beş kıtada 100’den fazla ülkede kuruluşları bulunan en etkili uluslararası iş ve profesyonel kadın ağlarından olan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu (Business and Professional Women Federation) BPW’nun İstanbul’da kurulu derneği BPW İstanbul, İzmirli paydaşlarını yerinde ziyaret etti. Dernek, Ege Bölgesi’nde birlikte yapabilecekleri çalışmaları ve potansiyel BPW İzmir derneğinin kuruluşunu paydaşlarıyla değerlendirdi.

100’den fazla ülkede, 35 bini aşkın üyesiyle kadınların ekonomik alanda güçlenmesi başta olmak üzere, eğitim savunuculuk ve dayanışma faaliyetleri gösteren BPW Uluslararası İstanbul İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, 2010 yılından bu yana Türkiye’de çalışmalarını yürütüyor. Liderlik Okulu, Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Mentorluk programı gibi imza projeleri olan BPW İstanbul Derneği, Türkiye’nin incisi İzmir için hazırlıklara başladı.

Dernek, farklı şehirlerde BPW dernekleri kurulmasına rehberlik yapmış bir organizasyon olarak, kıymetli İzmirli paydaşlarını yerinde ziyaret ederek Ege Bölgesi’nde birlikte yapabilecekleri çalışmaları değerlendirdi. 7 Haziran Salı günü İzmir Beyond Otel’de gerçekleşen buluşmaya Ege Bölgesi’nin farklı şehirlerinden yoğun katılım gerçekleşti. Buluşma, BPW Uluslararası İstanbul İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği adına, Dernek Başkanı Müjde Çetin, Başkan Yardımcısı Göksel Önder, Young BPW İstanbul Başkanı Nazlı Taşbaş, Genel Sekreter Esra Kiraz ve İletişim Komitesi Lideri Tülin Çeneli Dönmez’in katılımıyla gerçekleşti.

BPW’nun Türkiye genelinde örgütlenmesini hızla sürdürdüğünü belirten BPW İstanbul Derneği Başkanı F. Müjde Çetin “Ege Bölgesi’nin incisi İzmir’de bulunmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz, bugün buradaki farkındalık düzeyinin gelişkinliği daha adil bir dünya için umudumuzu artırdı. Ege’yi temsilen İzmir’de açılmasını arzu ettiğimiz BPW İzmir ile daha geniş kitlelere erişim sağlayacağız. BPW Uluslararası Federasyonu, bize geniş bir ağ ve 100 yıla yaklaşan deneyim sağlıyor. BPW Avrupa kanadında, pandemi boyunca üye sayısını 2 katından fazla artıran tek dernek olan BPW İstanbul Kulübü örnek gösterilen bir çaba sergiliyor. Önümüzdeki 3 yılın stratejik planında gençlerle gelişmeyi ve gençler için çalışmayı, uluslararası yönümüzle paydaşlarımız için daha fazla ve ölçülebilir değer yaratmayı ve sistemli işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz. Daha fazla kişiye ulaşıp; kadın için çalışmak, kadın ve kızları cesaretlendirip desteklemek, hak ve fırsat eşitliğini savunmak, sorumluluk almak ve girişimci olmak gibi konularda harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Eşit bir dünya, sadece birlikte mümkün” dedi. Ardından programda söz alan Başkan Yardımcısı Göksel Önder de “Kadınların işgücüne katılımının hem dünya hem Türkiye ekonomisi için önemli bir büyüme fırsatı yarattığını hepimiz biliyoruz.” dedi ve bu fırsatları somutlaştırmak üzere birkaç araştırmadan veri paylaşımında da bulundu. Şirketlerde kadın temsil oranının artmasının ve kadınların lider, karar verici, pozisyonlara yükselmesinin şirket performans ve kültürünü geliştirdiğini, farklı fikir, bakış açısı ve tarzların bir araya gelmesiyle takım performansının arttığını, nitelikli insan kaynağının yarısını görmezden gelmenin hiç de mantıklı bir karar olmadığının altını çizen Önder, “Türkiye’deki kadın iş gücü, değerlendirilmeyen büyük bir potansiyel teşkil ediyorsa, kadın yöneticilerin, şirket performansları ve sağlıklarına ciddi katkısı oluyorsa, lider şirketlerin odaklı, istikrarlı çalışmalarla bölge ve dünyada rol model şirketler ve liderler çıkarma potansiyeli varsa bunun için mücadeleye değer olduğunu vurguladı.”