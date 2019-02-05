Bornova Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi Perdelerini 7 Şubat’ta açıyor

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi Haldun Dormen’in yazdığı Sabri Özmener’in yönettiği “KANTOCU” adlı müzikali ile 7 Şubat 2019 tarihinde İzmirli sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptırdığı bina 2015 yılından itibaren çalışmalarını hızlandırmış ve yapılan protokolle birlikte Devlet Tiyatrolarına ait 380 seyirci kapasiteli salonu ile sanatseverlerin hizmetine açılmıştır.

Yeni sahnenin açılmasıyla, İzmirli tiyatro severlerin uzun süredir beklediği koltuk kapasitesi artacak, Konak ve Urla’nın ardından Bornova’da da yeni oyunlar izleyici ile buluşacak. Sezon boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günleri ‘Kantocu’ müzikalinin oynanacağı sahnede, pazar günleri ise çocuk oyunları yer alacak.Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, henüz büyük bir reklam kampanyasının başlatılmamasına rağmen ‘Kantocu’ müzikalinin biletlerinin tükendiğini dile getirerek, yakın zamanda 250 kişilik kapasitesiyle Karşıyaka sahnesinin de açılmasıyla, Devlet Tiyatrosu’nun aynı günde dört farklı sahnede oyunlarını sergileyebileceğinin müjdesini verdi.

Geniş kadrosuyla dikkat çeken ve provaları büyük bir hızla devam eden KANTOCU müzikali, milli mücadeleden Cumhuriyet’in ilanına uzanan süreçte geçiyor. İstanbul’un tiyatro hayatının oldukça hareketli olduğu ve kantoların gece hayatına damgasını vurduğu dönemde, kadınlar tiyatroya kantolarla adım atıyor. Yıldızı yeni yeni parlamaya başlayan kahramanımız Verjin de Beyoğlu’nun renkli atmosferine sürüklenirken, Cemil ile yaşadıkları aşk serüveni ve yakın tarihimizin acı tatlı olayları dönemin şarkı ve danslarıyla seyirci karşısında hayat buluyor. Oyunun besteleri Serpil Günseli’ye, söz yazarlığı Zeynep Talu’ya ait. Dekor tasarımı Selim Cinisli, kostüm tasarımı Günnur Orhon ve ışık tasarımı İzzettin Biçer tarafından yapılırken, müzik düzenlemesini Gürkan Çakıcı ve koreografiyi Meltem Yorulmaz üstleniyor. Oyunun dramaturgları Füsun Ataman ve Pınar Merterkek, yönetmen yardımcısı ise Evren Serter. Korrepetitör Kemal Alpan ve asistanlar İpek Sözen , Bengi Ebru Atakan. Oyunun başlıca rollerini İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncularından, Cemallettin Çekmece, Fatih Özyiğit, Ceyhan Gölçek, Gerçek Özkök Yağcı, Melek Çekmece, Filiz Övün, İ. Raci Öksüz, Evren Serter, Uğurcan Özfuruncu, Şerife Ünsal, Akın Kurt, Yağmur Candemir, Utku Çubukçuoğlu, Tufan Pehlivan, , Şule Demirezen, Deniz Genç, Bengi Ebru Atakan, Ecem Çataloğlu, Sezer Akçe, Atacan Öztekin, Celal Acaralp, Fatma Konu paylaşıyor.

Halk ve Dansçılar ; Koza İpek, Didem Baysun, Şenay Teke, Hande Gürsel, Fatma Konu, İpek Sözen, Meral Ceren Türk , Atacan Öztekin yer alırken;

Orkestrada Yakup Selim Şenel, Alparslan Alsan, Roza Akın, Şükran Keçeci, Anıl Nejat Sekmen , Hilmi Çetin ve Volkan Alsan yer alıyor.

“KANTOCU” müzikali 7 Şubat 2019 tarihinden itibaren Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesinde izlenebilir. Biletler Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden, Konak Sahnesi gişesinden ve HYPERLINK “http://www.biletiva.com” www.biletiva.com adresinden ulaşılabilir.