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BOHEM STİL RATTAN ÜRÜNLERİ EVLERİNİZE TAŞIYOR

By on Mayıs 4, 2020

%100 el yapımı ve doğal malzemelerle hazırlanan rattan ürünler evlerinize sadelik, doğallık ve bohem bir hava katmak için sizleri bekliyor.
Doğallık ve sadeliği en yüksek kalite ile birleştirmeyi temel anlayış olarak benimseyen Bohem Stil, dekorasyon ürünlerini en şık halleri ile sunuyor.

Rattan avize yapımı ile başlayan Bohem Stil; rattan ayna, saksı, çocuk odası aksesuarları ve bir çok ceşit ile kendini yenilemeye devam ediyor.
Her mekana ve kişiye özgü hazırlanan ürünlere göz atabilirsiniz.

Instagram; @bohemstil
shopier.com/Bohemstill

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